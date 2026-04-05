VIDEO: César Montes anota por segundo partido consecutivo en Rusia

Por segundo partido consecutivo, César Montes anotó gol para el Lokomotiv de Moscú, siendo su tercer tanto en la temporada; pese a ello, Spartak remontó y se impuso 2-1 marcando en los últimos minutos.

Arrancando como titular, César Montes compartió la central junto con el ruso Evgeni Morozov, mismo que fue expulsado al minuto 72 del compromiso celebrado en la Lukoil Arena de Moscú.

Con dominio alterno durante los primeros instantes, fue mediante un tiro de esquina desde la punta de la izquierda en donde César Montes apareció por sorpresa a segundo poste para rematar de cabeza con potencia y superar a Aleksandar Maksimenko, quien nada pudo hacer ante una reacción instintiva.

Así fue el gol de César Montes, tercero en la temporada para el mexicano que cuenta con su boleto asegurado -a menos de una catástrofe- para el Mundial 2026, donde compartiría la zaga central junto con Johan Vásquez:

Finalmente, Spartak de Moscú reaccionó en el segundo tiempo y con anotaciones de Esequiel Barco (66’) y Pablo Solari (83’), se hicieron de la victoria que los mantiene 6º de la tabla con 41 puntos, soñando con alcanzar a César Montes y compañía, quienes son 31 con 44 unidades.

Sin participación en competencias europeas por la sanción por parte de FIFA y UEFA a Rusia, ninguno de los equipos aspira por entrar a Champions League, Europa League o Conference League de cara. A la siguiente temporada; Krasnodar y Zenit son los principales contendientes al título.

Será hasta el viernes 1 de mayo cuando se presente un choque de mexicanos en la Liga de Rusia, donde Lokomotiv de Moscú (César Montes) reciba al Dinamo de Kiev (Luis Chávez) en la RZD Arena; tras este compromiso, únicamente restarán 2 juegos más en la temporada para que -posteriormente- estén disponibles para Javier Aguirre y la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

BFG