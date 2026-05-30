Un mes después, la escultura de Banksy ya es parte del paisaje londinense
La estatua realizada por el artista urbano con materiales que simulan el bronce, apareció el 29 de abril en Waterloo Place, en el centro de la capital británica
Una gran estatua con el nombre de Banksy en la base apareció el 29 de abril en Waterloo Place, en el centro de Londres. La pieza representa a un hombre con traje caminando con una pierna afuera de la base, sosteniendo una bandera que le cubre el rostro.
Los representantes de Banksy dijeron a la BBC que la escultura, de tamaño natural, realizada con materiales que simulan el bronce, se instaló durante las primeras horas de ese día; posteriormente, el artista publicó un video en su cuenta de Instagram autentificando la autoría de la obra.
El hecho de que la bandera cubra el rostro del hombre es una severa crítica al nacionalismo y al poder ciego que ejercen los gobiernos.
Después de un mes, los habitantes de Londres y los turistas visitan este nuevo atractivo que ya forma parte del paisaje urbano, para tomar fotografías de la pieza.