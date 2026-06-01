¡Regresan tras 40 años! Los 26 convocados de Irak para el Mundial 2026

La Selección de Irak ya tiene definidos a los 26 futbolistas que disputarán la Copa del Mundo. El técnico Graham Arnold presentó este lunes la convocatoria final con la que buscará competir en territorio norteamericano, manteniendo como base al grupo que logró la histórica clasificación mundialista.

El referente ofensivo será Aymen Hussein, máximo símbolo del ataque iraquí y una de las principales esperanzas de gol del combinado asiático. El delantero estará acompañado por Ali al-Hamadi, atacante del Ipswich Town, además de los jóvenes talentos Ali Jassim y Youssef Amyn, quienes apuntan a tener un papel importante durante el torneo.

La Selección de Irak apostó por la experiencia para el Mundial @IraqNT_EN

Una de las principales sorpresas de la lista fue la ausencia del defensor Dario Naamo. El futbolista del Dundee quedó fuera de la convocatoria luego de cambiar recientemente su nacionalidad deportiva, tras haber representado a Finlandia en categorías juveniles.

En el mediocampo, Arnold apostó por la experiencia internacional de Zidane Iqbal, jugador del Utrecht, y Aimar Sher, mediocampista del Heerenveen. Además, el estratega decidió mantener al arquero Kamil Saadi trabajando con el grupo durante la concentración como medida preventiva ante cualquier eventualidad física.

Irak disputará una Copa del Mundo por primera vez en cuatro décadas. La clasificación se concretó tras vencer 2-1 a Bolivia en abril y quedarse con el último boleto disponible al torneo.

El conjunto iraquí enfrentará un reto mayúsculo en la Fase de Grupos, donde quedó ubicado en el Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.

Convocatoria de Irak para el Mundial

Arqueros: Fahad Talib, Jalal Hassan y Ahmed Basil.

Defensas: ​Hussein Ali, Manaf Younis, Zaid Tahseen, Rebin Sulaka, Akam ‌Hashem, Merchas Doski, Ahmed Yahya, Zaid ​Ismail, Frans Putros, ​Mustafa Saadoon.

Centrocampistas: Amir al-Ammari, Kevin Yakob, Zidane Iqbal, Aimar Sher, Ibrahim Bayesh, Ahmed Qasim, Youssef Amyn, Marko Farji.