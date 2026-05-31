Martinoli revienta la lista final de la Selección Mexicana al Mundial: "No van los mejores"

La lista de los 26 convocados finales por Javier Aguirre para representar a México en el Mundial 2026 no dejó del todo convencidos a todos, especialmente a Christian Martinoli, comentarista de TV Azteca quien dejó en claro que, en su opinión “no van los mejores”.

Durante una mesa de análisis posterior al anuncio del listado, Martinoli se mostró molesto por algunos nombres que juegan en Europa, pero que en su opinión no han rendido lo esperado como para ser considerados para jugar un Mundial, por lo que en su parecer solo se les ha llamado por militar en ligas de ese contienen y no por el nivel.

“Ochoa no está ni en su mejor momento, es un homenaje en vida. Perfecto. Edson, la temporada que tuvo con el Fenerbahce…Mejor que digan, los que estén en Europa llevan ventaja, sí o sí, estén como estén”, dijo el comentarista de TV Azteca antes de rematar “los que estén en Europa van porque van y ya, nos evitamos problemas”.

El listado de Aguirre presenta el mayor número de jugadores mexicanos que juegan en ligas europeos en toda la historia, superando lo sucedido en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Martinoli siguió con su crítica y señaló a Álvaro Fidalgo, jugador del Real Betis de quien, en su opinión, en el partido ante Australia, no demostró razones para ser convocado.

“Fidalgo tiene 5 partidos en la selección y no le dan el gafete de milagro…Tú dime, ¿qué hizo Fidalgo en los 45 minutos ayer? Nada…Contra Australia, ¿eh? Contra Australia”.

Para Martinoli, la situación de que existiera una concentración tan larga y, que hubiera condicionantes de los clubes de la Liga MX de solo ceder sus jugadores con tanto tiempo de antelación si estaban en la lista final, dejaron pocas armas para que Javier Aguirre pudiera convocar a jugadores que brillaran en la liguilla.