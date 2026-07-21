La primera edición de Pádel con Causa 2026 convertirá cada punto disputado durante las finales del CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN, en recursos económicos para impulsar diferentes proyectos sociales.

Entre las organizaciones beneficiadas se encuentra Glasswing International, que destinará los donativos al fortalecimiento de programas de educación, salud mental y desarrollo comunitario dirigidos a niñas, niños y jóvenes.

La iniciativa debutará durante la etapa en Querétaro, que se llevará a cabo del 23 al 26 de julio en las instalaciones del FEMAC Pádel Club, como parte del circuito presentado por Banco Multiva. En esta primera sede también participará la fundación Villas Juan Pablo, enfocada en ofrecer educación y capacitación a personas con síndrome de Down.

Al término de la final de la categoría Open se realizará la entrega simbólica de los donativos obtenidos. El programa continuará en la Ciudad de México y Puebla.

En entrevista con Pablo Carrillo para Imagen Radio, Valeria Suárez, directora de Glasswing International en México, destacó que la organización ha consolidado su presencia en el país a través de proyectos que buscan generar entornos más seguros para las infancias, en colaboración con autoridades, escuelas y el sector privado.

"Trabajamos principalmente para abordar las causas y los efectos de la pobreza y la violencia a través de programas de salud mental, de trabajo con juventudes y de educación", aseguró.

La directiva señaló que, aunque cuentan con casi dos décadas de trayectoria en Latinoamérica, comenzaron operaciones en el país en 2019 y actualmente concentran sus proyectos en la Ciudad de México, principalmente en la alcaldía Iztapalapa, además de desarrollar iniciativas en Tijuana y Tapachula, Chiapas.

Uno de los programas más representativos es el apoyo a las escuelas comunitarias, el cual busca fortalecer el entorno escolar mediante actividades extracurriculares y el trabajo conjunto con docentes, estudiantes y familias.

Como parte de esta acción, niñas y niños participan en talleres de arte, danza, robótica, además de desarrollar habilidades socioemocionales que favorecen la convivencia.

"Buscamos rescatar esa esencia de comunidad en la escuela, convertirla en lugar de confianza para los niños y desarrollar habilidades que muchas veces no tienen oportunidad de fortalecer en su vida cotidiana", explicó.

Las acciones de la ONG en escuelas comunitarias promueven el aprendizaje y la convivencia.

La organización también impulsa SanaMente, programa orientado a la atención y prevención de problemas de salud mental desde un enfoque de acompañamiento y atención al trauma.

De acuerdo con la directora, esta iniciativa está dirigida a personal de primera respuesta, como policías, paramédicos, trabajadores del sector de la salud y maestros, con el objetivo de brindar herramientas para identificar y atender situaciones relacionadas con el estrés, la ansiedad, entre otros padecimientos.

Valeria Suárez destacó que Glasswing International desarrolla sus proyectos mediante alianzas con gobiernos, escuelas públicas, organizaciones civiles y empresas privadas para ampliar el alcance de sus programas y garantizar su continuidad.

"Es muy importante unir el deporte con las causas sociales. Nosotros también lo fomentamos dentro de nuestros programas porque puede convertirse en un activador para que las juventudes tengan otras perspectivas de vida", afirmó.

Con Pádel con Causa, El CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN, presentado por Banco Multiva, amplía el alcance de su propuesta deportiva al incorporar acciones que generan un impacto positivo dentro y fuera de la cancha.