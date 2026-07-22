Banco Multiva apuesta por el deporte con impacto social

Más allá de la competencia, el deporte puede convertirse en un agente de transformación social. Bajo esa premisa, Banco Multiva impulsa Pádel con Causa, iniciativa del CUPRA PÁDEL TOUR IMAGEN 2026 que convierte cada partido en una oportunidad para promover el bienestar y respaldar a comunidades que requieren atención.

Andrea Aguilera Otero, directora ejecutiva de Talento de Banco Multiva, explicó que la participación de la institución responde a una visión en la que el bienestar no termina en el entorno laboral, sino que se extiende hacia proyectos capaces de generar un beneficio social real.

“Queremos llevar el deporte más allá de la cancha, porque el impacto no debe quedarse solamente en quien lo practica, sino extenderse a comunidades que necesitan ese motor de esperanza”, señaló en entrevista para Imagen Radio.

Valores compartidos

El torneo tendrá tres sedes: Querétaro, Ciudad de México y Puebla. A través de este recorrido, Banco Multiva busca respaldar una iniciativa que promueve la actividad física al tiempo que impulsa causas sociales, alineándose con una cultura organizacional enfocada en el bienestar integral.

Aguilera Otero destacó que, para la institución financiera, el deporte no representa un beneficio adicional para sus colaboradores, sino un elemento fundamental de su estrategia para fomentar una mejor calidad de vida. Por ello, la empresa ofrece clases especializadas gratuitas para sus colaboradores y cuenta con equipos representativos en distintas disciplinas, con el propósito de que cada integrante encuentre una actividad acorde con sus intereses y estilo de vida.

Como parte de esta estrategia, la institución también prepara la primera Carrera Multiva, un encuentro que reunirá a colaboradores y sus familias en una jornada enfocada en la convivencia, el movimiento y la superación personal.

Deporte solidario

La directiva subrayó que la práctica deportiva fortalece valores como la disciplina, la constancia y el esfuerzo, principios que forman parte de la cultura de la organización y que buscan reflejarse tanto al interior de la empresa como en las iniciativas que impulsa.

En el caso de Pádel con Causa, además del componente deportivo, el torneo beneficiará a dos organizaciones: Glasswing International, dedicada al desarrollo de programas relacionados con la salud mental, y Villas Juan Pablo, institución de Puebla que brinda apoyo a personas con síndrome de Down.

“Para nosotros no sólo se trata de patrocinar un torneo; nos importa profundamente a quién vamos a beneficiar. Esa es la razón por la que decidimos sumarnos a esta iniciativa”, afirmó Aguilera Otero.

Con esta iniciativa, Banco Multiva refuerza una visión en la que el deporte trasciende la competencia para convertirse en un medio de bienestar, inclusión y desarrollo comunitario, demostrando que cada encuentro en la cancha también puede traducirse en oportunidades para quienes más lo necesitan.