Cartelera actualizada, hora y dónde ver Supernova Striker Génesis 2026

Karely Ruiz se sumó de último momento a la cartelera de Supernova Striker Génesis 2026, donde enfrentará a Kim Shantal sobre el ring que se montará en la Arena Ciudad de México. Con ello, quedaron definidas todas las peleas de la función.

Día: Domingo 26 de abril.

Hora: 19:00.

“Lo que me parece absurdo es que no veía venir que me hubieran puesto a una persona tan oportunista, falsa, traicionera, hipócrita, y hay una lista porque, hace pocos días habíamos quedado de vernos. Karely pensaba que era mi amiga, nos habíamos visto hace pocos y planeábamos una colaboración y casualmente se cayó, se canceló, no supe más, y ahora veo el por qué”, arremetió Kim Shantal en conferencia de prensa.

Por su parte, Karely Ruiz afirmó que ya la habían invitado antes, afirmó que aceptó a salvar la pelea de su rival y dudó de la pegada de Shantal.

“Sí puedo ganar. Sé que se quedaron con una mala pelea con Marcela, me confié, me puse nerviosa, pero esta vez sí puedo dar un gran show. Llevo siete meses entrenando, me subí dos veces, sé lo que son los pu… Marcela pegaba muy fuerte, al día siguiente raía el labio hinchado. No sé si Kim tenga esa fuerza de Marcela”, indicó Karely Ruiz.

CARTELERA DE SUPERNOVA STRIKER GÉNESIS 2026:

- Alana Flores vs Flor Vigna.

- Milica vs Ari Geli.

- Mario Bautista vs Aaron Mercury.

- Karely Ruiz vs Kim Shantal.

- El Abraham vs. Nando.

- Lonche de Huevito vs. Willito.

¿DÓNDE VER SUPERNOVA STRIKER GÉNESIS 2026?

- Netflix.

ARTISTAS INVITADOS PARA SUPERNOVA STRIKER GÉNESIS 2026:

- Carín León

- Ozuna

- Víctor Mendivil

- Omar Camacho

Alana Flores y Flor Vigna también le pusieron candela a su combate del próximo domingo, donde la mexicana acusó que la argentina se aprovechó del acoso que recibe. Para esta pelea, una de ellas subirá con guantes de 14 y otra de 16, debido a la diferencia de estatura y peso.

“No soy boxeadora profesional, ni amateur, me gusta mucho el boxeo. El ‘hate’, Flor lo aprovechó para ganarse al público, aprovechó el acoso que recibo en redes. (Fue una jugada) bastante sucia”, dijo Karely Ruiz.

Por su parte, Flor Vigna respondió: “Me molestó mucho que mientas, que digas esa mentira que queríamos tirar a tu mamá de las escaleras, que me quieras sacar de Netflix”.

“La mitómana es otra”, reviró Alana Flores.

“Es muy hartante que seas tan caprichosa”, comentó Flor Vigna.