El polémico gesto con el que 'Chicote' Calderón se burló de la afición de Chivas

La tensión y el morbo regresaron a las gradas del Estadio Victoria. El Liga MX vivió un nuevo capítulo de animadversión y rivalidad pura entre Cristian 'Chicote' Calderón y la afición de Chivas. Durante el candente encuentro de la Jornada 16 del Clausura 2026, el ambiente se tornó sumamente hostil para el actual jugador de los Rayos del Necaxa, quien recibió una rechifla monumental por parte de los miles de seguidores del Rebaño Sagrado que abarrotaron el inmueble. Sin embargo, lejos de intimidarse o guardar silencio, el lateral izquierdo decidió responder con un contundente gesto público que rápidamente encendió las redes sociales.

'Chicote' Calderón protegiendo el balón ante Ricardo Marín. Mexsport

La historia de desencuentros entre el futbolista nayarita y los fanáticos tapatíos sumó un episodio bastante picante. Cada vez que el balón tocaba los botines del defensor, las tribunas del estadio hidrocálido estallaban en silbatinas ensordecedoras. La presión constante duró hasta el instante exacto de su sustitución. Fue justo en el trayecto hacia el banquillo donde el jugador miró fijamente a la grada, esbozó una sonrisa irónica y soltó la frase que desató la furia de los presentes: "Yo dos, ustedes cero".

DE ÍDOLO ROJIBLANCO A VILLANO MONUMENTAL

Para entender el nivel de rencor que existe en esta complicada relación, resulta obligatorio mirar al pasado. En el torneo Guard1anes 2020, el zurdo tocó el cielo con las manos y saboreó las mieles de la idolatría tapatía. Con dos soberbios golazos, eliminó al América en la fase de Liguilla, un momento que los seguidores celebraron por todo lo alto. Todo pintaba para que el jugador se consolidara como un referente absoluto de la institución.

No obstante, las decisiones profesionales cambiaron el rumbo drásticamente. El lateral optó por abandonar la disciplina rojiblanca tiempo después y firmó un contrato para vestir la camiseta del odiado rival. Esta acción se consideró una traición imperdonable en Jalisco. Desde ese día, los seguidores le declararon la guerra deportiva y jamás perdonaron su llegada al conjunto de Coapa, convirtiéndolo en uno de los personajes más abucheados de toda la Liga MX.

LA GLORIA AZULCREMA COMO ESCUDO ANTE LOS INSULTOS

A pesar de las críticas iniciales que rodearon su aterrizaje en el Nido, el paso del 'Chicote' Calderón por la escuadra capitalina resultó sumamente fructífero. El jugador brilló como pieza fundamental y arrancó como titular inamovible en las Finales del Clausura 2024 contra Cruz Azul y del Apertura 2024 frente a los Rayados de Monterrey. Estas dos coronas contribuyeron directamente al histórico tricampeonato, cimentando una de las épocas doradas más importantes en la historia de los torneos cortos para el americanismo. Mientras él levantaba trofeos, su exequipo acumulaba sequías.

'Chicote' Calderón con los títulos ganados en América. Mexsport

El polémico gesto de los dos dedos al aire que realizó ayer fue precisamente un recordatorio de esos campeonatos de liga. Finalmente, tras perder protagonismo ante el colombiano Cristian Borja, el defensor salió de la capital para el Apertura 2025 y regresó al Necaxa, el club que lo catapultó a la fama en 2019. Hoy, de vuelta en su antigua casa, demostró que no olvida su pasado triunfador y que está dispuesto a defenderse con sus trofeos ante la fanaticada que alguna vez coreó su nombre.