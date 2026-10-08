Cartelera completa de la pelea Canelo vs Mbilli

Saúl “Canelo” Álvarez (63-3-2, con 39 nocauts) y Christian Mbilli (29-0-1, con 24 nocauts) ya tienen peleas de respaldo en la función “México contra el mundo”, que se realizará el próximo 31 de octubre en Riyadh, Arabia Saudita.

En la cartelera completa de Canelo vs Mbilli en donde está en disputa el título supermedio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en poder del francés, figuran Jaime Muguía y David Picasso.

En días pasados, Christian Mbilli lanzó un dardo contra el excampeón indiscutido, señalando que su carrera va en declive, mientras la de él va en ascenso.

CARTELERA COMPLETA DE “CANELO” VS MBILLI:

Saúl Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli. Por el campeonato mundial de peso supermedio.

Jaime Munguía vs. Nikita Zon. Pelea en peso supermediano de la AMB.

Rafael Espinoza vs. Lorenzo Parra. Pelea en peso pluma de la OMB.

Lindolfo Delgado vs. Arthur Biyarslanov. Título mundial de la IBF.

David Picasso vs. Carl Martin. Pelea en supergallo del CMB y OMB.

Keito Tsutsumi vs. Raymundo Rojas. Pelea en peso superpluma.

Sultan Al-Mohammad vs. Erick Villegas. Pelea en peso superpluma.

Bek Nurmaganbet vs. Marcos Vázquez. Pelea en peso supermediano.

Carlos Emiliano vs. Flavius Blea. Pelea en peso mediano.

Bryan Leon vs. Héctor Aguirre. Pelea en peso supermediano.

¿DÓNDE SE PODRÁ VER LA CARTELERA COMPLETA DE CANELO VS MBILLI?

- Exclusivo por DAZN.