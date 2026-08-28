La disciplina del ‘Canelo’

Saúl ‘Canelo’ Álvarez se sigue preparando para su pelea contra Christian Mbilli en Arabia Saudita, donde el boxeador mexicano tratará de arrebatarle el título súper medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El tapatío definió lo que para él es el concepto de la disciplina.

“La disciplina es la constancia. Si traes un 50 por ciento ese día, ese es tu 100 por ciento. El lunes puedes dar el 100 por ciento, el martes el 80, el miércoles el 60, pero todos esos días estás dando tu 100 por ciento, como sea”, indicó el boxeador con un récord de 63-3-2, con 39 nocauts.

La publicación del ‘Canelo’ la realizó en redes sociales bajo el título “Tratar de dar el 100 cada día, eso es disciplina”, donde se le ve entrenando en el gimnasio de Eddy Reynoso. Asimismo, también estuvo acompañado por su hijo.

La pelea contra Mbilli “La Pantera Asesina” está pactada para el próximo 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita.

El boxeador mexicano volverá a subirse a un ring para una pelea profesional después de su derrota ante el estadunidense Terence Crawford, el pasado 13 de septiembre de 2025. En aquella noche perdió el título indiscutido del peso supermediano.

Recientemente, Saúl ‘Canelo’ Álvarez abrió la puerta para que una de sus peleas se realice en el Estadio Banorte.