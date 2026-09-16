Carlos Álvarez, el nuevo consentido de Carlos Reinoso en el América 

Carlos Reinoso mira un brillo especial en el español Carlos Álvarez, nuevo refuerzo del América. Por ello, la leyenda de las Águilas no duda en arroparlo como en su momento con Álvaro Fidalgo y por la expectativa de enaltecer el dorsal '8'.

El periodista Julio Ibáñez anticipó en redes sociales el encuentro de Carlos Álvarez con el exjugador y extécnico chileno.

El futbolista español le mencionó al 'Maetro' que “espero hacer una cuarta parte de lo que hiciste vos".

Sobre el dorsal '8', Reinoso le dejó ver el valor sentimental y de responsabilidad que significa en el entorno de las Águilas del América.

"La usó Fidalgo... Sí, la usó un servidor, le deseo lo mejor y bienvenido a México", atizó el legendario americanista.

Cabe destacar que también Carlos Álvarez y el 'Maguito' Fidalgo han platicado sobre el América. El sevillano reveló hace días, en su arribo al aeropuerto de la CDMX, que Fidalgo le brindó las mejores referencias para jugar en la Liga MX como azulcrema.

De igual manera, en una reciente entrevista con Claro Sports, Álvarez detalló la charla con Fidalgo: "La realidad que tanto mi familia y la decisión de jugar en América ya estaba tomada. He visto que decían que él me ha convencido y no es así, teníamos claro que era el sitio ideal. Cuando estaba todo cerrado, nos escribimos, hablamos, me reafirmó que es un grandísimo club, es magnífico con una afición espectacular y que me iba a enamorar de lo que sería este club".

Listo para debutar en el Clásico Nacional

Carlos Álvarez es uno de los seis refuerzos que arribó del extranjero con el América. Fue adquirido por cerca de 7mdd en una negociación con el UD Levante. Con esas expectativas, su debut como americanista está cercano, con el Clásico Nacional.

"Nervioso no, me motiva mucho porque puedo aportar mucho, decidí darme la oportunidad de debutar y ayudar al equipo que cada uno ponga su granito y hacer de eso una gran victoria.

"Vengo a crecer, para seguir aumentando mi nivel de futbol, mi carrera, no se sabe qué depara el futbol, pero estoy en el sitio en que quería estar", expresó Carlos Álvarez en su entrevista con Claro Sports.

Carlos Álvarez ya saborea el clásico como en Sevilla

Respecto al ambiente que vislumbra el clásico contra las Chivas, el nacido en Sanlúcar la Mayor evocó la intensidad del derbi sevillano.

"Sí, el ambiente se va notando en la semana, vengo de un sitio, de Sanlúcar en Sevilla, los derbis se viven muy fuerte, eso lo puedo llevar y facilitar un poco lo que es entender un partido de este calibre".

América lo hace sentir cómodo

La adaptación ha sido positiva para Carlos Álvarez. El español, registrado como delantero en la Liga MX, se mostró agradecido por aquellos que lo han arropado con su fichaje en Coapa.

"La masa social del América es increíble, el gran grupo que hay, cuando sales de casa tienes duda del vestuario, de los compañeros, pero todos se han comportado magnífico, me han ayudado con la casa, la adaptación".

En lo deportivo, Carlos Álvarez dejó ver su deseo de encajar en una dinámica que antoja ser la más poderosa de la Liga MX, la asociación con los volantes Brian Rodríguez (izquierdo) y Alejandro Zendejas (por derecha).

"Brian y Zende me han gustado mucho, son extraordinarios, espero asociarme con ellos y darle alegrías al club... Le puedo aportar muchos recursos ofensivos, mi último pase, aportar el ser determinante y crear para mis compañeros y para mí", explicó el mediapunta.

Finalmente, Carlos Álvarez compartió sus sensaciones por trabajar bajo el mando del uruguayo Guillermo Almada: "Sí, es verdad, es un entrenador muy exigente, nos lleva por buen camino, peleamos con todo y vamos por ese saltito más para ser más importantes dentro de la liga".