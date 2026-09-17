Matías Almeyda niega que su equipo “esté mal” en el torneo de liga

Para Matías Almeyda, la evaluación de su equipo es cuestión de enfoques. Si se considera que en el torneo de liga Monterrey ha ganado 1 punto de los últimos 9 disputados, entonces podría considerarse que están en crisis.

Pero el técnico argentino considera otros factores, como que hace apenas dos semanas su equipo logró llegar a la Final de la Leagues Cup, duelo en el que Toluca se impuso 2-o.

Rayados enfrentará este fin de semana a Cruz Azul, actual Campeón de Liga y equipo que por cierto, perdió recientemente la Campeones Cup ante el Inter Miami 2-0.

“Hace diez días jugábamos una final y ahora ¿estamos en crisis?

“Nosotros estamos firmes en lo que queremos y vamos a jugar contra un Campeón (Cruz Azul), veremos como estamos con respecto a un Campeón y jugamos contra otro Campeón, que es Toluca (...) creo que no estamos mal, estamos bien. El objetivo es llegar a Liguilla”, consideró Almeyda.

Otro suceso que Matías aprovechó para recordar es que hace apenas unas semanas se rumoraba que dejaría a Rayados para ir a dirigir a River Plate. Si él decidió quedarse para no ser calificado como un traidor y terminar el proyecto, le gustaría que lo mismo ocurra con la directiva regiomontana.

Si yo firmé dos años, son dos años, porque cuando me hablaban de River y me iba, me iban a decir que era un traidor, entonces yo pienso cumplir los dos años, en dos años dije que algo vamos a ganar, después si en los dos años no gané, entonces el trabajo fue malo. Si se cortan los procesos, los trabajos, queda todo inconcluso", dijo.

Almeyda destacó el trabajo que ha hecho Joel Huiqui al frente de Cruz Azul. Incluso, dijo que el miércoles en el duelo contra Inter Miami, tuvieron un buen desempeño.

“Digamos que lo está haciendo muy bien (Joel Huiqui), tiene un equipo que juega muy bien al futbol, por eso fueron campeones, ayer jugaron otra final y tienen buen funcionamiento

“Y creo que para el futbol mexicano es bueno que saquen entrenadores mexicanos y que tengan éxito y él ha demostrado y ha ganado, ayer estuvo cerquita”.