Francisco Suinaga califica de especulación la partida del Turco Mohamed

Quienes aseguran que Antonio Mohamed dejará de dirigir al Toluca, no tienen evidencia alguna, son simples especulaciones. Así lo considera Francisco Suinaga, Presidente de los Choriceros, quien destacó la comunicación constante que lleva la directiva y el Cuerpo Técnico.

“¿De dónde sacan su información? A nivel contractual todo mundo lo sabe, lo que pasa es que les gusta especular. ¿Qué hay de evidencia?”, respondió el directivo al Diario La Afición.

“Estamos contentos, tenemos frecuente diálogo, caminamos el día a día muy bien, ninguna cosa que nos incomode, al contrario, puras cosas positivas”, explicó.

Gracias a que consiguió el campeonato de Leagues Cup y a su título en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, donde venció a Tigres en mayo, el conjunto mexiquense amarró su boleto para disputar la Copa de Campeones de la Concacaf 2027 y la Copa Intercontinental.

Por lo anterior, trascender en la Liga Mx no es el único objetivo que se ha trazado el equipo mexiquense.

“No es cualquier cosa ir a jugar allá con el Campeón de Libertadores, ojalá seguir avanzando y jugar la Final con el PSG y luego regresar a seguir compitiendo. Con todo el reto que el calendario implica, estaremos enfocados, y creo que tenemos plantel, tenemos todo para estar ahí”, mencionó.