La Selección Mexicana busca estadio para su debut en Nations League

La Selección Nacional de México deberá definir un estadio para disputar como local los cuartos de final de la Concacaf Nations League durante noviembre, debido a que el Estadio Banorte no podrá recibir el encuentro por su coincidencia con el NFL Mexico Game 2026.

Antes de comenzar su participación en el torneo regional, el equipo nacional tendrá sus primeros partidos amistosos después de la Copa del Mundo 2026. México enfrentará a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre.

Durante noviembre, la Selección Mexicana tendrá que ser local en territorio nacional para disputar los cuartos de final de la Nations League, instancia a la que accederá directamente junto con Estados Unidos, Canadá y Panamá por su posición en el ranking de Concacaf.

La primera ronda de la Liga A se jugará durante las fechas FIFA de septiembre y octubre. En ella participarán las 12 selecciones peor clasificadas de las 16 que integran esta categoría, mientras que México y las otras tres selecciones mejor ubicadas comenzarán su participación hasta los cuartos de final.

Por esta situación, la Federación deberá elegir una sede provisional para recibir el partido de noviembre. Entre las alternativas aparecen tres estadios que ya han tenido relación con la Selección Mexicana.

Rafael Márquez debutará como DT de la Selección Mexicana el 26 de septiembre, contra Colombia, amistoso a celebrarse en Baltimore. Selección Mexicana

El Estadio BBVA podría recibir por primera vez al Tri

Una de las opciones es el Estadio BBVA del Club de Futbol Monterrey, inmueble que formó parte de las tres sedes mexicanas para la Copa del Mundo 2026 y que no recibió ningún partido del Tri durante el torneo.

Desde la inauguración del Gigante de Acero en 2015, el combinado nacional nunca ha disputado un partido en esa cancha.

La última visita de México a Nuevo León ocurrió en 2018, cuando enfrentó a Costa Rica en un partido amistoso. Aquel encuentro se disputó en el Estadio Universitario de los Tigres de la UANL.

México jugó un amistoso contra Costa Rica en el Estadio Universitario en 2018. Enrique Terrazas/Mexsport

Guadalajara y Toluca también aparecen entre las alternativas

El Estadio Akron es otra posibilidad para recibir al equipo nacional. El inmueble de Guadalajara fue una de las sedes mundialistas y albergó un partido de México durante el torneo. En ese encuentro, el combinado mexicano derrotó 1-0 a Corea del Sur.

El Estadio Nemesio Díez de Toluca también figura entre las opciones. Mientras el Estadio Banorte estuvo en remodelación, el inmueble mexiquense fue utilizado como una de las sedes alternativas para los partidos de México como local.

La Selección disputó ahí un amistoso contra Serbia previo a la Copa del Mundo 2026, en uno de sus encuentros más recientes en Toluca.

La sede para el partido de noviembre todavía no está definida. La decisión deberá tomarse para que México pueda cumplir con su condición de local en los cuartos de final de la Concacaf Nations League.