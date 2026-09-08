Álvaro Fidalgo no olvida al América y lanza mensaje sobre su regreso a México

Álvaro Fidalgo acaba de vivir una de las noches más importantes de su carrera, pero ni siquiera el escenario de la Champions League consiguió borrar al América de su discurso. El mediocampista español debutó en la máxima competición europea y, después de la remontada del Betis, habló de su presente en Europa, de los rumores sobre su futuro y de la posibilidad de regresar algún día a México.

El exfutbolista de las Águilas del América sumó sus primeros minutos en la máxima competición europea donde el Betis logró remontar para vencer 3-2 al Lille.

Pues sí, bueno, yo creo que sí", dijo Fidalgo cuando se le cuestionó por un eventual regreso a nuestro país. "En algún momento sí, yo tengo claro eso. Si algún día regreso a México está está claro dónde”, afirmó Fidalgo en entrevista con Fox.

Aunque el América aún es un tema recurrente en su mente, Fidalgo dejó claro que su prioridad está en Europa y que todavía tiene mucho camino por recorrer.

Ahora me toca pelear, me toca seguir creciendo. Lo saben, por eso volví para Europa para seguir creciendo como jugador, para vivir noches y momentos como la de hoy, debutar en Champions League, que es mucho más de lo que soñé”, explicó.

Fidalgo está agradecido con México

Fidalgo tampoco olvidó el papel que tuvo el América en su carrera. El mediocampista reconoció que su etapa con las Águilas fue fundamental para llegar al punto en el que se encuentra actualmente.

Después de disputar sus primeros minutos en Champions, el futbolista dedicó parte de su mensaje a los aficionados mexicanos que lo han acompañado desde su llegada a la Liga MX y su incorporación a la Selección Nacional Mexicana en donde disputó la pasada Copa Mundial de la FIFA.

Todos los mexicanos están siempre conmigo, pendientes, apoyando a muerte. Sin ellos, sin todo lo que hice en estos años, hoy no estaría aquí. Tengo muchísimas cosas que agradecerles a todos ellos, a Club América, a todo”, señaló.

Su vínculo con las Águilas permanece intacto pese a la distancia. Fidalgo llegó al futbol mexicano procedente del Castellón y se convirtió en uno de los futbolistas más identificados con el América durante su etapa en el club.

Ahora, mientras construye una nueva etapa de su carrera en Europa, el español no cierra la puerta a regresar algún día al país que también marcó su trayectoria, pero antes sostuvo que se encuentra contento por permanecer en el Betis.

Muy feliz de que hayan querido que siguiese”

El mediocampista reconoció que se habló mucho sobre su futuro, aunque atribuyó buena parte de esas versiones a las redes sociales y dejó claro que está satisfecho con su situación actual.

Muy feliz de poder estar aquí. Yo, como ya me conoce todo el mundo, me considero un jugador de club. Si el equipo quiere que siga, estaré a muerte; si no, yo nunca pongo problemas, absolutamente nada”, comentó.

Por ahora, Fidalgo disfruta una noche que difícilmente olvidará. Debutó en Champions, celebró una remontada y confirmó que, aunque su presente está en Europa, su vínculo con el América sigue vigente.