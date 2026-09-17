Fernando Quirarte confía que la Hormiga González sea el delantero titular del Tri

El excelente momento que vive Armando González hace pensar que el puesto en la delantera de la Selección Mexicana está bien resguardado, algo que deja tranquilo a Fernando Quirarte.

Hoy, el delantero del Olympiacos recibió su convocatoria con México, la primera de Rafa Márquez, y aunque Santi Gimenez y Germán Berterame lucen en ella, seguramente el canterano rojiblanco será el titular en estos cuatro partidos.

La leyenda del Guadalajara y de México dejó en claro que es difícil de decir que la ‘Hormiga’ sea el titular del Tricolor en esta nueva era de Rafa Márquez, sin embargo, sí sigue haciendo las cosas bien en Europa, tendrá un lugar seguro.

Es difícil de pronosticar, no tengo una bolita mágica para decir si todo va a suceder o no, pero todo pinta para ello. Él (Armando) tendrá que demostrarlo con actitud, con goles y con un buen futbol”, afirmó.

Armando González jugó 62 minutos. Fue sustituido por el ucraniano Roman Yaremchuk. @olympiacosfc

De igual manera, el ‘Sheriff’ habló acerca del gran momento que vive la Hormiga en Olympiacos, pese a que el canterano rojiblanco vive sus primeros momentos en Europa, ha respondido con goles.

“Me da mucho gusto, conozco a su papá, fue compañero mío. Sé que tiene un buen ejemplo. Ha entrado con el pie derecho y se lo merece, porque cuando tú tienes a un jugador profesional, lo único que quieres, como aficionado es que le vaya bien a un jugador”, señaló.

La Hormiga González, el referente del Tri en está convocatoria

Este día, Rafael Márquez presentó su primera convocatoria como entrenador de la Selección Mexicana y la Hormiga González figura dentro de los seleccionados.

Sin embargo, lo que lo hace especial es que ahora parece que Armando sería el titular del Tricolor.

El canterano del Guadalajara ha vivido momentos espectaculares con el Olympiacos. Ayer anotó su primer gol en la Europa League y aunque el equipo de Grecia ha cambiado de entrenador, el rendimiento de Armando sigue siendo espectacular.

Ahora con Rafa, y a pesar de que Raúl Jiménez y Santi siguen en la lucha por el puesto, la Hormiga no les dejará las cosas sencillas y seguramente peleará el puesto titular de México.