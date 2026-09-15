¿Qué pasa con Dagoberto Espinoza? América alista con ausencias el clásico ante Chivas 

El América arrancó su entrenamiento de hoy rumbo al Clásico Nacional, con tres ausencias, entre ellas la de Dagoberto Espinoza, quien prendió las alarmas en Coapa por una dolencia en la rodilla.

Dagoberto Espinoza salió de cambio antes de finalizar el primer tiempo ante el Cruz Azul, clásico que las Águilas terminaron por perder (4-3), el fin de semana en el Estadio Banorte. La preocupación del americanismo fue inevitable, al recordar la lesión de ligamento cruzado que sufrió el lateral el año pasado.

A reserva de un nuevo examen, el defensor de las Águilas no arrojó lesión alguna en los primeros estudios. "Un mero golpe", anticiparon fuentes desde Coapa; el surgido de las fuerzas básicas limitó su participación en la primera sesión del día con trabajo de gimnasio.

En la práctica, el técnico Guillermo Almada tampoco contó con otros dos elementos: el defensa argentino Santiago Ramos Mingo y el contención Alan Cervantes.

Ramos Mingo, quien arribó a México el viernes pasado procedente del Bahia de Brasil, salió del país ayer lunes, para tramitar su visa de trabajo. Será la tarde de este martes que el central reporte a la segunda sesión.

También se espera la incorporación de Alan Cervantes en la práctica vespertina. Al igual que Dago, el mediocampista estuvo en el club con trabajo de gimnasio.

Quien destacó en los primeros ejercicios, ante los ojos de aficionados, medios de comunicación y del cuerpo técnico de la Selección Mexicana, fueron los recién llegados al Nido, el defensa uruguayo Santiago Bueno y el volante español Carlos Álvarez, este último perfila a su debut azulcrema contra el Guadalajara.

Con el orgullo herido

El América llegará al Clásico de México con el orgullo herido. Perdió el liderato y el invicto del Apertura 2026 de la Liga MX ante el Cruz Azul.

Tras siete jornadas, las Águilas se colocan en el tercer lugar general, con 16 unidades, mientras que las Chivas del Guadalajara son líderes, con 17 tras golear a los Pumas (3-0).

América y Chivas, el próximo 19 de septiembre en el Estadio Banorte, marcan en la agenda de la Liga MX el duelo más esperado antes de la pausa de Fecha FIFA.

Respecto a las expectativas de Selección Mexicana y los llamados que tengan, América como el Guadalajara ya recibieron la visita del seleccionador Rafa Márquez en sus respectivos campamentos.