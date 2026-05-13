Canelo pone en venta su legado: Jake Paul le ofrece 200 millones de dólares para pelear contra él

El regreso de Saúl Canelo Álvarez al ring todavía no ocurre y ya hay otra pelea en marcha. No es en Arabia Saudita, ni por un cinturón. Es por una cifra.

200 millones de dólares.

En un video publicado por Jake Paul, especialista en convertir conversaciones privadas en espectáculos públicos. Ahí, sin filtros, se escucha al mexicano ponerle precio a un combate que durante meses ha sido descartado, insinuado y utilizado como carnada mediática.

“Canelo quería 200 millones”, dice Paul.

La grabación no muestra tensión. Al contrario, hay un tono casi cómplice. Hablan de lujos, autos rápidos, caballos, una vida paralela al deporte. Y luego, el golpe. El dinero como condición. El combate como negocio puro. El regreso deportivo queda en segundo plano

Mientras el video circula, Canelo afina su preparación para enfrentar a Christian Mbilli en septiembre, en Arabia Saudita. Será su vuelta tras casi un año fuera, después de una cirugía en el codo que lo obligó a frenar su ritmo.

La pelea tiene como intención recuperar el cinturón supermediano del CMB que perdió ante Terence Crawford, un golpe deportivo que reconfiguró su dominio en la división.

El video que condiciona al Canelo

La nueva narrativa del Canelo llega desde un video que mezcla reality show con negociación millonaria. Jake Paul convierte la conversación en espectáculo

Paul no se limitó a filtrar el audio. En diciembre publicó una radiografía con una doble fractura de mandíbula tras su derrota ante Anthony Joshua y lanzó otra provocación.

Denme a Canelo en 10 días. 90 millones por una mandíbula rota suena bien”.

La historia entre ambos no es nueva. Ha pasado por contratos filtrados, acusaciones públicas y versiones cruzadas. Jake Paul llegó a mostrar un supuesto acuerdo firmado, mientras desde Arabia Saudita, Turki Alsheikh aseguró que el mexicano ya tenía pactadas cuatro peleas bajo su supervisión.

Canelo respondió con un breve “Let’s go brother”, suficiente para encender la especulación sin confirmarla.

Desde entonces, el combate con Paul vive en un limbo conveniente. No existe oficialmente, pero tampoco desaparece. El precio de una pelea que no necesita ring