Alavés vence al campeón Barcelona y da un paso gigante hacia la permanencia

La noche del martes escribió dos historias paralelas en LaLiga 2025-2026; por un lado el Barcelona no pudo festejar su campeonato recién ganado ante el Real Madrid de la forma que hubieran querido, por el otro, el Deportivo Alavés obtuvo la victoria que podría representar su salvación en la máxima liga española.

El marcador 1-0 en el recinto de Mendizorroza puso final a una racha de 57 partidos en que el Barcelona había estado presente en el marcador.

Antes del comienzo del duelo, los integrantes del Alavés formaron un pasillo para recibir al Barcelona en su condición de campeón del torneo. Hansi Flick realizó ocho cambios en la formación titular en comparación con el partido previo. Cubarsí, Rashford y Dani Olmo fueron los elementos que repitieron en el esquema inicial. El jugador Álvaro Cortés participó en su primer encuentro en la categoría en la defensiva.

En la parte inicial, Rashford y Roony realizaron disparos que no ingresaron en la portería de Sivera. Por parte del Alavés, Rebbach ejecutó remates que el portero Szczesny desvió. Antes de concluir la primera mitad, se produjo la anotación del encuentro. Tras un saque de esquina y un despeje de Rashford hacia el centro, Antonio Blanco cabeceó el balón de regreso al área. Ibrahim Diabaté realizó un contacto con el balón para superar la marca de Bernal y definir ante la posición del guardameta Szczesny.

Durante el segundo periodo, el Barcelona mantuvo la posesión del balón en la zona del Alavés. Flick integró a Pedri, Ferran Torres y Cancelo al terreno de juego para modificar el ataque. Robert Lewandowski y Dani Olmo tuvieron aproximaciones en el área rival sin generar cambios en el tanteador.

Los tres puntos obtenidos permiten al Alavés situarse fuera de los puestos de descenso en la clasificación general saltando al puesto 15 con 40 puntos, uno por delante respecto al Elche, Mallorca y Levante, quienes juegan la posición 18, una de las tres que desciende.

Por su parte, el Barcelona perdió la posibilidad de llegar a la cifra de 100 puntos en la temporada. El equipo catalán recibirá al Betis en la siguiente jornada de la competición.