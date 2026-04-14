El efecto Netflix en el deporte: Cómo el gigante del streaming está despedazando las reglas del negocio

Hubo un tiempo, no hace mucho, en que el ritual de ver a la Selección Nacional de México estaba ligado indefectiblemente a la televisión abierta. Un duopolio histórico dictaba el ritmo de los gritos de gol en cada rincón del país. Esa era ha terminado oficialmente hoy.

Con el anuncio de que Netflix será la casa exclusiva en territorio mexicano para la Copa Oro y la Nations League a partir de 2027, el gigante del streaming no sólo compró los derechos de transmisión; también ejecutó un cambio de paradigma en el modelo de negocio deportivo. Este movimiento, valorado en cerca de 60 millones de dólares, representa el golpe de mesa más audaz de la compañía desde que decidió producir contenido original.

La cronología de la conquista

La incursión de Netflix en el deporte ha sido una maniobra de flanqueo que comenzó con documentales y hoy se traduce en exclusivas globales.

2023: El experimento. Netflix lanza The Netflix Cup, su primer certamen en vivo, cruzando a pilotos de F1 con golfistas del PGA Tour.

2024: El año de la disrupción. La plataforma firma un acuerdo de cinco mil millones de dólares por 10 años con la WWE, quitándole Monday Night Raw a la televisión lineal. Ese mismo año, paga 150 millones de dólares a la NFL por dos juegos exclusivos de Navidad.

2024 (Noviembre): El récord histórico. La pelea entre Mike Tyson y Jake Paul alcanza un pico de 65 millones de transmisiones simultáneas, convirtiéndose en el evento deportivo más visto en la historia del streaming global.

2025: El Canelo sale de la televisión abierta. La pelea entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford es llevada a todo el mundo por Netflix. Por primera vez desde su irrupción en la industria del boxeo, Canelo no fue televisado en México por algún canal abierto.

2026-2027: El golpe final. Tras asegurar eventos especiales de la MLB y la World Baseball Classic en Japón, Netflix cierra el acuerdo con Concacaf para ser el dueño absoluto del streaming de la Selección Mexicana.Un portafolio de activos imparable La estrategia de Netflix ha sido una cacería silenciosa. Ya no sólo compiten con HBO o Disney; ahora son una amenaza directa para ESPN y las cadenas locales. Su cartera de activos es hoy un ecosistema deportivo completo: Dueños de un gran portafolio Boxeo: Con la capacidad de paralizar el mundo, como se demostró con Canelo y recientemente con Tyson Fury

NFL: Al adueñarse de las fechas clave como Navidad, Netflix ha entrado en la liga más valiosa del planeta.

MLB: De las docuseries al diamante en vivo, el acuerdo con Grandes Ligas para eventos especiales como el Home Run Derby a partir de 2026 refuerza su presencia en el mercado estadounidense y latino.