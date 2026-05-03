¿Mensaje a Benavidez? Canelo Álvarez salió de la T-Mobile Arena antes del combate estelar

Saúl ‘Canelo’ Álvarez estuvo presente en la T-Mobile Arena de Las Vegas la noche del sábado para apoyar a su pupilo Jaime Munguía en su combate ante Armando ‘Toro’ Reséndiz, pero abandonó el recinto antes de que comenzara la pelea estelar entre David Benavidez y Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, en una imagen que generó amplio debate.

Canelo asistió a la función para ver a su compañero de equipo Jaime Munguía, quien ganó por decisión unánime en la pelea previa a la estelar. Después de la victoria, Álvarez se retiró de la arena sin quedarse a presenciar el combate principal. Al ser consultado sobre su salida, el tapatío respondió con brevedad: "Solo vine a ver a Jaime Munguía. Eso es todo."

Munguía, peleador de Canelo Promotions, arrebató el título mundial supermedio de la AMB a Reséndiz por decisión unánime. Canelo Álvarez siguió el combate desde primera fila. Subió al ring a felicitar al nuevo campeón, y poco después abandonó la arena acompañado de su séquito, minutos antes de que Benavidez hiciera su entrada al cuadrilátero.

La salida reavivó la tensión latente entre Álvarez y Benavidez. Durante varios años, David Benavidez se mantuvo como el rival mandatorio de Saúl Álvarez en las 168 libras según el Consejo Mundial de Boxeo, pero el tapatío eligió otros rivales. Ante esa negativa, Benavidez decidió subir a las 175 libras, donde conquistó el campeonato mundial.

Benavidez minimizó la asistencia del tapatío días antes de la función: "No pienso en Canelo. Realmente no significa nada si no quiere pelear. Si va a estar, genial. Ya sabe que puede venir a disfrutar de la pelea."

David Benavidez noqueó a Gilberto Ramírez en el sexto asalto, arrebatándole los títulos mundiales AMB y OMB del peso crucero, en una actuación dominante que reafirmó su condición de peleador de élite. La victoria amplió su récord invicto y renovó los llamados de la afición para que Canelo acepte el reto del Monstruo Mexicano.

Canelo fue abucheado en la función por una parte del público presente en Las Vegas, una reacción que se ha vuelto recurrente cada vez que su nombre o su imagen aparecen vinculados a la posible pelea con Benavidez.

El gesto del tapatío, calculado o no, envía una señal inequívoca: el combate más demandado del boxeo mexicano no está en sus planes inmediatos. La afición, sin embargo, no parece dispuesta a olvidarlo.

Canelo regresa el 12 de septiembre en Riad ante Mbilli

Saúl Álvarez se recupera de una cirugía en el codo izquierdo a la que fue sometido en octubre de 2025, y ya alista el camino de su regreso al ring en septiembre de 2026.

La próxima pelea de Canelo Álvarez será contra el campeón del CMB en peso supermediano Christian Mbilli, el 12 de septiembre de 2026 en Riad, Arabia Saudita, como parte de los festejos del fin de semana de la Independencia de México.

En su último combate, el 13 de septiembre de 2025, Canelo perdió por decisión unánime ante Terence Crawford en Las Vegas, resultado que le costó los cuatro cinturones mundiales del supermedio. Crawford se retiró poco después, dejando vacantes los títulos.