Manchester City gana al Crystal Palace y mantiene vivas sus esperanzas en la Premier

El campeonato de la temporada 2025-2026 de la Liga Premier se mantiene en suspenso luego de que el Manchester City cumplió en el Etihad Stadium al derrotar 3-0 al Crystal Palace, un resultado que lo mantiene cerca en la matemática contra el puntero de la tabla general, el Arsenal.

Con esta victoria, el conjunto dirigido por Pep Guardiola se coloca a solo dos puntos del Arsenal, con dos jornadas restantes para que concluya el campeonato el próximo 24 de mayo.

La gran figura del encuentro fue Phil Foden, quien recibió elogios de su técnico tras registrar un par de asistencias fundamentales en la primera mitad. Sobre su desempeño, Guardiola comentó: "Phil recibe el balón en espacios reducidos y crea algo. Los buenos jugadores cumplen; estoy encantado por él... cerca del área, Phil es completamente único".

El propio Foden reafirmó el compromiso del equipo al finalizar el duelo: "Tenemos que seguir presionando y mantener al Arsenal alerta... tenemos nuestro papel que desempeñar".

Los goles fueron obra de Antoine Semenyo, tras un taconazo de Foden, y de Omar Marmoush. En la recta final, Savinho selló la goleada tras un gran pase de Rayan Cherki. Por su parte, el técnico del Palace, Oliver Glasner, reconoció la superioridad local: "Tenemos que aceptar que el Man City fue demasiado bueno para nosotros... no estuvimos en nuestro mejor nivel".

Calendario de cierre: Partidos del Arsenal y Manchester City

Para coronarse, el Manchester City necesita ganar sus compromisos restantes y esperar un tropiezo del Arsenal quienes dependen de sí mismos para romper la racha de Guardiola.