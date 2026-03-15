Próxima pelea de "Canelo" Álvarez podría no realizarse en Arabia ante el conflicto armado

El próximo combate de Saúl “Canelo” Álvarez podría no realizarse en Arabia Saudita como está planeado para el próximo mes de septiembre en lo que será el regreso del mexicano luego de su derrota ante Terence Crawford y tras la recuperación de la cirugía del codo izquierdo.

Sin embargo, el destino de su próxima batalla ha dado un giro inesperado debido al clima de inestabilidad bélica que atraviesa Medio Oriente. Aunque el contrato firmado con Turki Al-Alshikh estipulaba presentaciones en Arabia Saudita, la seguridad actual en la zona ha obligado al equipo del mexicano a replantearse si es el escenario idóneo para su retorno en septiembre ante el conflicto entre Israel e Irán, el cual ha afectado a naciones del mundo árabe por ser aliadas de Estados Unidos.

Actualmente, la tensión en la zona ha llevado a cancelaciones de diversos eventos deportivos como las carreras de F1 en Bahréin y Arabia Saudita, mientras que la selección de Irán está en riesgo de no asistir al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Ante la incertidumbre, su entrenador, Eddy Reynoso, rompió el silencio para aclarar que, aunque la fecha de septiembre es inamovible, la sede sigue siendo una moneda en el aire, esto durante una entrevista en YouTube.

“No, ahorita todavía no se ha hablado de cambiar de sede. Tenemos la fecha firme para septiembre como había anunciado Canelo, que va a ser México contra el mundo. Se está confeccionando una buena función”, afirmó Reynoso en entrevista para Pregunta Directa.

El líder del Canelo Team enfatizó que el enfoque actual es celebrar la identidad nacional en el cuadrilátero: “Y vamos a ver qué peleadores mexicanos pueden pelear”, concluyó, dejando abierta la posibilidad de que el combate se traslade a México o Estados Unidos si el conflicto en Medio Oriente no garantiza la paz necesaria.

Los nombres en la lista: ¿Quién retará a "Canelo" Álvarez?

Con el retiro sorpresivo de Terence "Bud" Crawford, la ansiada revancha ha quedado descartada, obligando al jalisciense a mirar hacia otros horizontes. Saúl Álvarez llegará a esta cita con casi un año de inactividad, pero con un codo recuperado que ya le permite entrenar con normalidad.

Los rumores sobre sus posibles rivales tienen varios nombres como el del ruso Dmitry Bivol, quien aparece como el más fuerte para una revancha del mexicano tras la derrota que sufrió el tapatío en el 2022. A su vez, Christian M’billi, camerunés, también está en la lista.

Por ahora, Canelo Álvarez continúa con su rehabilitación a buen ritmo. Según Reynoso, el boxeador "ya se puso a entrenar, a golpear los aparatos".