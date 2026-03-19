LeBron James alcanza otro histórico récord de la NBA

LeBron James volvió a escribir su nombre en la historia de la NBA. Este jueves, el líder de los Lakers de Los Ángeles fue titular ante el Heat y alcanzó los 1,611 partidos de temporada regular, igualando la marca que durante casi 30 años perteneció a Robert Parish.

El récord, construido a lo largo de décadas de resistencia física, ahora comparte dueño con un jugador que ha hecho de la longevidad una forma de dominio. Parish, apodado 'Chief', había establecido la cifra en 1997. James, conocido como 'King', la alcanzó en su temporada 23, todavía con impacto de élite.

Si alguien merece romper ese récord, es LeBron”, dijo Parish en declaraciones difundidas en ESPN “Su forma de cuidarse refleja lo que yo creía sobre la preparación y la disciplina”.

Horas antes del partido, decenas de aficionados se concentraron cerca de la duela sólo para verlo calentar. La imagen contrastaba con el desgaste acumulado. Los Lakers venían de jugar en Houston la noche anterior, volaron de madrugada y llegaron al hotel cerca de las 5:10. Aun así, James decidió jugar.

La NBA se rinde a LeBron

El entrenador de los Lakers, JJ Redick, destacó la mentalidad del veterano. “Entiende la responsabilidad de su posición. No hace trampas con su preparación y eso explica por qué sigue aquí”, dijo.

Del otro lado, el técnico del Heat, Erik Spoelstra, puso el foco en un rival menos visible.

“No sólo compite contra la liga. Compite contra el tiempo, y le está ganando”.

La marca de partidos es apenas otra pieza en una colección inusual. James ya lidera la historia de la liga en puntos anotados, minutos disputados y tiros de campo, entre otros registros. Pero este récord tiene un matiz distinto. No se trata sólo de producción, sino de presencia constante.

El propio James ha insistido en esa idea. Ha dicho que la disponibilidad es una forma de liderazgo, una manera de sostener a sus equipos más allá del talento.

A diferencia de Parish, que en su última temporada aportó números modestos, James sigue rindiendo a nivel All-Star. Esa diferencia redefine el concepto de longevidad en la NBA y amplía la conversación sobre su lugar entre los más grandes.

La historia no termina aquí. Con cada partido, James no sólo empata marcas. Las empuja hacia un territorio donde la resistencia deja de ser excepción y se convierte en legado.

Los Lakers vuelven a jugar el sábado contra el Magic en donde James podría imponer el récord de más encuentros disputados.