Se cancela la pelea de Alana Flores vs Samadhi Zendejas en Supernova

La pelea que se tenía pactada entre Alana Flores y Samadhi Zendejas en Supernova Génesis 2026, no se realizará tras la decisión de la última de retirarse.

“Nuestra prioridad siempre ha sido ofrecer un espectáculo de calidad, basado en el respeto mutuo, la disciplina y, sobre todo, el cumplimiento. Sin embargo, para que un evento de esta magnitud suceda, se requiere profesionalismo de ambas partes”, indicó la organización de Supernova.

El Comunicado oficial de la cancelación de la pelea entre Alana Flores y Samadhi Zendejas Foto tomada de @supernovaboxing

Alana Flores con un peso de 50.7 kilogramos y Samadhi con 57.8 kg, se buscó que en la negociación tuviera un punto medio viable. Flores propuso 53 y la contrapropuesta de Zendejas fue de 56, por lo que la invicta accedió a un límite de 55 kg. Después se ello, se interrumpió la comunicación.

“Desafortunadamente, no solo encontramos una negativa a negociar, sino que nos enfrentamos a un silencio absoluto y a la interrupción total de la comunicación por parte del equipo de Samadhi, enterándonos de su baja definitiva por vías no oficiales”, detalló.

La organización recalcó que el talento es importante, pero el compromiso, la ética y el respeto son innegociables.

Asimismo, pidieron una disculpa a los aficionados que esperaban ver este enfrentamiento. “Merecen a dos contrincantes que se tomen en serio el ring”.

Ante ello, se busca rival digna para Alana Flores, “alguien que sí esté a la altura del desafío, que comparta los valores deportivos y que tenga la valentía de cumplir hasta el final”.

El evento Supernova Génesis 2026 se realizará el domingo 26 de abril, a partir de las 7 de la noche en la Arena Ciudad de México. La transmisión será por Netflix.