Omar Artan, árbitro expulsado del Mundial, rompe el silencio: "Tenía la visa correcta"

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, seleccionado por la FIFA para el Mundial 2026, llegó el 6 de junio al Aeropuerto Internacional de Miami procedente de Estambul, pero las autoridades de Estados Unidos le impidieron permanecer en el país.

A pesar de contar con visa válida y documentación de la FIFA, fue detenido durante varias horas y finalmente deportado.

El árbitro Omar Abdulkadir Artan siendo reconocido como el mejor árbitro de África Instagram

Este incidente impidió que Artan, quien iba a ser el primer árbitro somalí en la historia de un Mundial, participará en el torneo. El árbitro, reconocido como el mejor de África en 2025 por la CAF, quedó fuera de la lista de oficiales tras la decisión fronteriza.

Omar Artan rompe el silencio tras quedar fuera del Mundial

Después de este terrible episodio, Omar Artan concedió una entrevista para New York Times y reveló que se siente muy triste por no poder arbitrar el Mundial 2026, a pesar de que era su sueño.

Estoy muy, muy decepcionado. Solo soy un árbitro que intenta vivir su sueño, el sueño más grande de mi vida, llegar al Mundial”, afirmó.

Artan detalló el proceso vivido en el aeropuerto. Relató que fue sometido a una entrevista de 11 horas con funcionarios de inmigración, durante la cual presentó toda su documentación de la FIFA y fotografías de su trayectoria como árbitro profesional de más de una década.

Tenía los papeles correctos y todo. Tenía la visa correcta”, insistió.

El referee también señaló lo que considera el origen del problema. “Creo que tienen un problema con mi país”, declaró, refiriéndose a las restricciones migratorias que afectan a Somalia.

Finalmente, Artan enfatizó el significado simbólico que habría tenido su participación. Oficiar un partido del Mundial habría representado para todos los somalíes “lo que pueden lograr a pesar de las dificultades de su país”.

Estados Unidos niega visa a árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan Instagram

FIFA confirma la baja de Artan para el Mundial 2026

La FIFA emitió un comunicado oficial confirmando que Omar Abdulkadir Artan no podrá participar ni entrenar en el Mundial 2026 tras ser denegada su entrada a Estados Unidos.

“La FIFA puede confirmar que el árbitro Omar Abdulkadir Artan no podrá entrenar ni arbitrar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 después de que se le negara la entrada a los Estados Unidos”, señaló el organismo.

Esta decisión es irreversible debido a los plazos del torneo y los requisitos logísticos. La exclusión de Artan, uno de los tres árbitros centrales africanos inicialmente seleccionados, resalta las complicaciones políticas y migratorias que rodean la organización de la Copa del Mundo.