Agenda de la inauguración del Mundial 2026: Horarios, artistas, himnos nacionales y más

El momento llegó y la Ciudad de México vivirá este 11 de junio su tercera ceremonia de inauguración de una Copa del Mundo de la FIFA cuando ruede el balón en el encuentro entre México y Sudáfrica con una jornada que iniciará desde los primeros rayos del sol.

El mítico Estadio de la Ciudad de México hará historia al albergar su tercera apertura mundialista, presentando un espectáculo de clase mundial que fusionará la identidad mexicana con una fiesta mundial.

Para que no te pierdas ningún detalle del arranque del torneo entre México y Sudáfrica, aquí tienes el cronograma oficial y los pormenores del evento.

Horario y agenda oficial de la inauguración del Mundial 2026

El siguiente es el programa del evento. Si tienes boletos es importante que llegues temprano dado los controles de seguridad que se han instalado por lo que tu acceso podría ser lento al inmueble.

09:00 AM – Apertura de los accesos generales al Estadio de la Ciudad de México.

11:00 AM – Límite para que todo el público ocupe sus respectivos asientos.

– Límite para que todo el público ocupe sus respectivos asientos. 11:30 AM – Comienzo oficial de la Ceremonia de Inauguración.

– Comienzo oficial de la Ceremonia de Inauguración. 12:05 PM – Conclusión de los espectáculos artísticos sobre la cancha.

– Conclusión de los espectáculos artísticos sobre la cancha. 12:10 PM – Salida de los equipos para sus calentamientos.

– Salida de los equipos para sus calentamientos. 01:00 PM – Silbatazo inicial del partido inaugural del Mundial 2026.

Artistas invitados en la inauguración del Mundial 2026

El show musical tendrá una serie de artistas internacionales, todos ellos bajo la producción de Balich Wonder Studio y contará con el siguiente talento, con la colombiana Shakira como la máxima estrella al cantar el tema oficial del Mundial 2026. El Estadio Ciudad de México será la primera de las sedes del torneo en escucharlo en vivo.

Belinda y Shakira estarán en la ceremonia

Shakira (interpretará el tema oficial del torneo "Dai Dai")

Burna Boy

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

La actriz Salma Hayek dará un mensaje de bienvenida.

¿Quiénes interpretarán los himnos nacionales en el México vs Sudáfrica?

Alejandro Fernández tendrá la responsabilidad de interpretar el himno nacional mexicano.

Tyla entonará el himno nacional de Sudáfrica.

Momento histórico para México

El Estadio Ciudad de México vivirá su tercera inauguración en un Mundial luego de lo sucedido en 1970, 1986 y ahora 2026 siendo el único escenario que tiene esta cantidad de eventos, mientras que México es el primer país en albergar tres Copas del Mundo de la FIFA.

¿Dónde ver la transmisión de la inauguración en vivo?

Para seguir el primer partido existen diferentes opciones:

Televisión abierta: Canal 5 y Canal 7.

Televisión de paga y streaming: TUDN y la plataforma ViX. Rutas especiales y transporte:

Cómo llegar al estadio

Dado que la FIFA y el gobierno de la Ciudad de México han establecido un sistema de restricción denominado de Última Milla, hay pocas formas de acceder: