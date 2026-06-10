Agenda de la inauguración del Mundial 2026: Horarios, artistas, himnos nacionales y más
Conoce la agenda oficial del partido México vs. Sudáfrica. Horarios del show, artistas confirmados y rutas de transporte.
El momento llegó y la Ciudad de México vivirá este 11 de junio su tercera ceremonia de inauguración de una Copa del Mundo de la FIFA cuando ruede el balón en el encuentro entre México y Sudáfrica con una jornada que iniciará desde los primeros rayos del sol.
El mítico Estadio de la Ciudad de México hará historia al albergar su tercera apertura mundialista, presentando un espectáculo de clase mundial que fusionará la identidad mexicana con una fiesta mundial.
Para que no te pierdas ningún detalle del arranque del torneo entre México y Sudáfrica, aquí tienes el cronograma oficial y los pormenores del evento.
Horario y agenda oficial de la inauguración del Mundial 2026
El siguiente es el programa del evento. Si tienes boletos es importante que llegues temprano dado los controles de seguridad que se han instalado por lo que tu acceso podría ser lento al inmueble.
- 09:00 AM – Apertura de los accesos generales al Estadio de la Ciudad de México.
- 11:00 AM – Límite para que todo el público ocupe sus respectivos asientos.
- 11:30 AM – Comienzo oficial de la Ceremonia de Inauguración.
- 12:05 PM – Conclusión de los espectáculos artísticos sobre la cancha.
- 12:10 PM – Salida de los equipos para sus calentamientos.
- 01:00 PM – Silbatazo inicial del partido inaugural del Mundial 2026.
Artistas invitados en la inauguración del Mundial 2026
El show musical tendrá una serie de artistas internacionales, todos ellos bajo la producción de Balich Wonder Studio y contará con el siguiente talento, con la colombiana Shakira como la máxima estrella al cantar el tema oficial del Mundial 2026. El Estadio Ciudad de México será la primera de las sedes del torneo en escucharlo en vivo.
- Shakira (interpretará el tema oficial del torneo "Dai Dai")
- Burna Boy
- Belinda
- Danny Ocean
- J Balvin
- Lila Downs
- Los Ángeles Azules
- Maná
La actriz Salma Hayek dará un mensaje de bienvenida.
¿Quiénes interpretarán los himnos nacionales en el México vs Sudáfrica?
Alejandro Fernández tendrá la responsabilidad de interpretar el himno nacional mexicano.
Tyla entonará el himno nacional de Sudáfrica.
Momento histórico para México
El Estadio Ciudad de México vivirá su tercera inauguración en un Mundial luego de lo sucedido en 1970, 1986 y ahora 2026 siendo el único escenario que tiene esta cantidad de eventos, mientras que México es el primer país en albergar tres Copas del Mundo de la FIFA.
¿Dónde ver la transmisión de la inauguración en vivo?
Para seguir el primer partido existen diferentes opciones:
- Televisión abierta: Canal 5 y Canal 7.
- Televisión de paga y streaming: TUDN y la plataforma ViX. Rutas especiales y transporte:
Cómo llegar al estadio
Dado que la FIFA y el gobierno de la Ciudad de México han establecido un sistema de restricción denominado de Última Milla, hay pocas formas de acceder:
- Sistema Park and Ride: Autobuses saldrán con rumbo al CETRAM Huipulco desde estacionamientos remotos en zonas como Plaza Carso, Santa Fe, Campo Marte, Six Flags y el Parque Ecológico Xochimilco. Habrá otros puntos como el Ángel de la Independencia, Chapultepec, Parque México, San Jerónimo y el Estadio Universitario con destino a Santa Úrsula. Estos sistemas iniciarán desde cuatro horas antes del partido y hasta dos horas después del encuentro.
- Tren ligero: Los usuarios podrán llegar directamente a la estación del Estadio Azteca. La mayoría de los usuarios podrán tomar este sistema de transporte desde la estación del Metro Taxqueña de la Línea 2.