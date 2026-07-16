Fichajes Liga MX Apertura 2026: altas y bajas de todos los equipos para el nuevo torneo
Los equipos de la Liga MX movieron sus piezas de cara al inicio del Apertura 2026: el mercado de fichajes cierra el 11 de septiembre
El Apertura 2026 de la Liga MX está por comenzar y los clubes continúan realizando movimientos para definir sus plantillas de cara al nuevo semestre. Además del campeonato mexicano, los equipos también afrontarán la Leagues Cup, por lo que el mercado de fichajes permanecerá abierto durante varias semanas más.
El torneo arrancará el 16 de julio con el regreso del Atlante a la Primera División después de 12 años en la Liga de Expansión MX. Los Potros visitarán al Necaxa en el llamado "Padre de todos los Clásicos".
Los clubes seguirán incorporando y dando salida a jugadores hasta el cierre del registro, programado para el 11 de septiembre.
Entre el 4 y el 13 de agosto habrá una pausa por la fase de grupos de la Leagues Cup.
A continuación, las principales altas y bajas de la Liga MX para el Apertura 2026.
Atlas y bajas de todos los equipos de Liga MX
América
Altas
Guillermo Almada (entrenador)
Esteban Lozano (fin de préstamo)
Emilio Lara (fin de préstamo)
Bajas
André Jardine (entrenador)
Jonathan Dos Santos (retiro)
Néstor Araujo (libre)
Christian Calderón (Pumas)
Atlas
Altas
Luis Esteves (Gil Vicente)
Milton Valenzuela (Independiente)
Luís Henriques de Barros Lopes (Leganés)
Jorge Sánchez (PAOK)
Bajas
Diego Cocca (entrenador)
Diego González (Santos)
Eduardo Aguirre (Santos)
César Ramos (Monterrey)
Atlante
Altas
Miguel Herrera (entrenador)
Óscar Jiménez (León)
Diogo Bagüí (Xolos)
Martín Fernández (Newell's)
Jhojan Julio (Querétaro)
Walter Clar (Chapecoense)
Gilberto Adame (Mazatlán)
Luis Sánchez (Monterrey)
Octavio Vázquez (Dorados)
Walter Portales (América)
Joaquín Moxica (Monterrey)
Cristóbal Alfaro (Pachuca)
Eduardo Tercero (Tigres)
Gustavo Sánchez (Monterrey)
Bajas
Johan Alonso (La Paz)
Samuel González (Tepatitlán)
Diego Cruz (Piratas)
Marco García (La Paz)
Luis Olivas (Cartaginés)
Ronaldo González (Tampico Madero)
Atlético de San Luis
Altas
Diego Mejía (entrenador)
Rafael Llorente (Atlético de Madrid)
Cruz Azul
Altas
Alán Montes (Necaxa)
Juan Calero (Mérida)
Bajas
Mauro Zaleta (Necaxa)
Chivas
Altas
Luis Rey (fin de préstamo)
Kevin Castañeda (Xolos)
Jordan Carrillo (Santos)
Bajas
Yael Padilla (Xolos)
Erick Gutiérrez (Toluca)
Gilberto Sepúlveda (FC Juárez)
Juárez
Altas
Juan Sigala (Pachuca)
Said Godínez (Mazatlán)
Lucas Romero (Recoleta)
Gilberto Sepúlveda (Chivas)
Bajas
Rodolfo Pizarro (Pachuca)
Moisés Mosquera (Sporting Kansas City)
León
Altas
Jhohan Romaña (San Lorenzo)
Juan Guevara (Bastia)
Bajas
Stiven Barreiro (libre)
Óscar Jiménez (Atlante)
Nicolás Vallejo (Pachuca)
Rayados
Altas
Dennis te Kloese (presidente deportivo)
Matías Almeyda (entrenador)
César Garza (fin de préstamo)
Diego Rossi (Columbus Crew)
Bajas
Nicolás Sánchez (entrenador)
Sergio Canales (Racing de Santander)
Anthony Martial (libre)
Joaquín Moxica (Atlante)
Luis Sánchez (Atlante)
Necaxa
Altas
Diego Ochoa (Chivas)
Christopher Andrade (Cancún FC)
Pedro Pedraza (Pachuca)
Carlos Vargas (libre)
Juan Pablo Torres (Atlético Nacional)
Mauro Zaleta (Cruz Azul)
Matías Espíndola (Maldonado)
Bajas
Ezequiel Unsain (Talleres)
Cristian Calderón (Pumas)
Emilio Lara (América)
Agustín Almendra (Cerro Porteño)
Pachuca
Altas
Benjamín Mora (entrenador)
Rodolfo Pizarro (FC Juárez)
Mauricio Isaís (Toluca)
Nicolás Vallejo (León)
Andrés Arroyo (Fortaleza)
Owen González (Puebla)
Adrián Alcaráz (Olimpia)
Bajas
Esteban Solari (entrenador)
Juan Sigala (FC Juárez)
Pedro Pedraza (Necaxa)
Luis Quiñones (América de Cali)
Brian García (Toluca)
Víctor Guzmán (Toluca)
Enner Valencia (libre)
Puebla
Altas
Ángel Leyva (Mazatlán)
Óscar Villa (Leones Negros)
Lucas Camilo (Botafogo)
Mathías Tomás (FC Thun)
Facundo Almada (Mazatlán)
Omar Moreno (Mazatlán)
Sergio Sanabria (2 de Mayo)
Alberto Herrera (Mazatlán)
Luifer Hernández (Polissya)
Bajas
Owen González (Pachuca)
Esteban Lozano (América)
Pablo Gamarra (Argentinos Juniors)
Juan Gómez (Piratas)
Ángelo Araos (libre)
Ulises Torres (libre)
Nico Díaz (Xolos)
Alexis Canelo (libre)
Luis Rey (Chivas)
Emanuel Gularte (Sporting de Gijón)
Pumas
Altas
Sebastián Córdova (Toluca)
Cristián Calderón (Necaxa)
Víctor Arteaga (Toluca)
Bajas
Jordan Carrillo (Chivas)
Querétaro
Altas
José Hernández (Atlas)
Paulo Víctor (Santa Clara de Portugal)
Enzo Giménez (Rosario Central de Argentina)
Juan Martínez (LA Galaxy)
Bajas
Lucas Rodríguez (libre)
Jhojan Julio (Atlante)
Luis Villegas (libre)
Eduardo Armenta (libre)
Jaime Gómez (libre)
Luis Gutiérrez (libre)
Fernando González (libre)
Santos Laguna
Altas
Diego González (Atlas)
Eduardo Aguirre (Atlas)
Joshua Mancha (Sporting de Gijón de España)
Franco Pardo (Racing de Argentina)
Mauricio Cuevas (LA Galaxy de Estados Unidos)
Felipe Sánchez (Schalke 04 de Alemania)
Bajas
Cristián Dájome (Inter Bogotá de Colombia)
Antony Lozano (libre)
Alberto Ocejo (Tampico Madero)
Tigres
Altas
Alan Franco (São Paulo de Brasil)
Bajas
André-Pierre Gignac (libre)
Xolos de Tijuana
Altas
Yael Padilla (Chivas)
Edson Gutiérrez (Santos Laguna)
Nicolás Díaz (Puebla)
Bajas
Kevin Castañeda (Chivas)
Domingo Blanco (Defensa y Justicia de Argentina)
Diogo Bagüí (Atlante)
Toluca
Altas
Erick Gutiérrez (Chivas)
Víctor Guzmán (Pachuca)
Bajas
Mauricio Isaís (Pachuca)
Sebastián Córdova (Pumas)
Víctor Arteaga (Pumas)
Con el mercado de fichajes todavía abierto, las listas de altas y bajas de la Liga MX para el Apertura 2026 seguirán moviéndose en las próximas semanas. Varios clubes aún buscan reforzar posiciones específicas antes del cierre de registros del 11 de septiembre, por lo que esta información continuará actualizándose conforme se oficialicen nuevas incorporaciones y salidas.