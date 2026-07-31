Arsenal ya tendría principio de acuerdo con Vinícius para ficharlo

El futuro de Vinícius Júnior en el Real Madrid permanece envuelto en la incertidumbre. El brasileño entra en el último año de su contrato y las negociaciones para renovarlo llevan meses estancadas, sin un acuerdo a la vista que cierre de una vez el capítulo.

Hoy ha salido a la luz una información que podría cambiar radicalmente el panorama del brasileño y del club blanco, dejando abierta la posibilidad de que los Gunners hagan el fichaje del siglo.

Vinícius levantando los brazos ante su afición. REUTERS

Arsenal ya tiene un principio de acuerdo con Vinícius

De acuerdo con la cuenta HandofArsenal, el Arsenal tiene términos personales acordados en principio con Vinícius Júnior.

La agencia Roc Nation, que representa al brasileño, estaría lista para negociar con el Real Madrid armada con una oferta “monstruosa” de los campeones de Inglaterra.

El informe señala que el club londinense ya había hablado previamente con el entorno del jugador, obtenido todos los requisitos financieros necesarios y aprobado internamente la operación a todos los niveles.

El entorno de confianza de Vinícius habría explorado incluso destinos futuros mediante análisis tácticos, y el Arsenal aparece como una opción altamente compatible.

La cuenta añade que los Gunners siguen trabajando en otros objetivos, como Julián Álvarez, pero que están preparados financieramente para presentar una oferta seria si las conversaciones de renovación con el Madrid fracasan.

¿Qué hará el Real Madrid con Vinícius?

Desde España se informa que el Real Madrid sigue queriendo retener a Vinícius y ya le ha presentado una oferta de renovación.

El club blanco, sin embargo, ha dejado claro que esa propuesta es definitiva: o el jugador la acepta o se abrirá la puerta a una posible venta este mismo verano para evitar que salga libre en 2027.

Las diferencias económicas entre ambas partes se mantienen. Fuentes españolas indican que el gap financiero es de varios millones y que Roc Nation considera que el brasileño no está siendo tratado como un activo intocable.

El Madrid, por su parte, no está dispuesto a romper su estructura salarial ni a entregar un cheque en blanco a nadie, por muy importante que sea el jugador.

Las conversaciones entre el club y el entorno de Vinícius estaban previstas para retomarse en los próximos días, cuando el futbolista regrese.