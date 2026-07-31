Manchester City presenta su nueva camiseta visitante 2026-27 inspirada en las abejas de Manchester

El Manchester City presentó oficialmente su nueva camiseta visitante 2026-27, un uniforme que busca conectar la identidad del club con la historia de la ciudad de Manchester a través de uno de sus símbolos más representativos: la abeja obrera.

La nueva equipación destaca por su combinación de colores negro y amarillo, además de un patrón repetitivo de abejas que cubre la superficie del jersey como referencia al espíritu trabajador que caracteriza a la ciudad inglesa.

La abeja ha sido un elemento fundamental dentro de la identidad de Manchester desde hace más de un siglo, al formar parte del escudo de armas de la ciudad desde 1842. Al igual que el barco mercante que aparece en el escudo del City desde la década de 1890, representa la historia industrial y comercial de la región.

El Manchester City vuelve a apostar por sus raíces para su nueva camiseta

La nueva indumentaria del Manchester City busca representar valores como esfuerzo, energía y trabajo colectivo, conceptos que el club pretende trasladar a la nueva etapa bajo la dirección de Enzo Maresca.

En los últimos años, el conjunto inglés ha apostado por diseños inspirados en elementos culturales de la ciudad, tomando como referencia desde las portadas de discos de Oasis hasta la discoteca Hacienda, los canales industriales y la característica lluvia de Manchester.

Comparada con esas propuestas, la camiseta visitante 2026-27 presenta un estilo más sobrio y sencillo, aunque mantiene una fuerte conexión con la historia local.

No es la primera vez que el Manchester City utiliza a la abeja como inspiración. En la temporada 2009-10, el club presentó una camiseta de visitante de Umbro con una base negra y detalles amarillos como homenaje visual al reconocido insecto.

La nueva equipación tendrá su estreno durante la gira de pretemporada del City por Asia, donde será utilizada por primera vez en el amistoso contra el Inter de Milán en Hong Kong el próximo 1 de agosto.

El debut del uniforme se realizará en un escenario especial: The Harbour Pitch, una cancha flotante instalada sobre un pontón en el puerto de Victoria, donde el conjunto inglés comenzará la presentación internacional de su nueva imagen para la temporada 2026-27.