Hernán Crespo dará identidad al Atlas

Hernán Crespo tiene el objetivo de darle una identidad al Atlas, independientemente del esquema con el que se desempeñe el equipo en la cancha, que tenga esa conexión con los aficionados.

“Nadie tiene la fórmula para ganar partidos o campeonatos. Tratamos de hacer lo posible en función del material técnico que tenemos. Lo que creo y deseo, es crear una identidad, independientemente si se juega con cuatro atrás, eso es relativo, sí un equipo con cierta identidad, que el aficionado vaya y sé de cuenta de que ‘mi equipo juega a esto y me identifico con esto’”, dijo el exseleccionado de Argentina, que participó en tres Mundiales.

Asimismo, Crespo busca crear una familia y buen ambiente dentro del equipo, pero eso llevará tiempo.

El proyecto deportivo de la nueva administración del Atlas es tener un equipo protagonista, competitivo y con identidad. Por ello, Hernán Crespo tiene la intención de situar a los Rojinegros en el lugar que pertenece y ser competitivos.

“Poder ayudar a que el club esté en el lugar donde pertenece, que es intentar ser competitivos, luchar por cosas importantes, entiendo que no va a pasar inmediatamente, pero entiendo que hay procesos, no es fácil, la propiedad nueva, hay mucho por aprender, por errar también, vivir experiencias juntos, entender, escuchar para ayudar al club. Cuando me vaya deje un club mejor, eso es lo que deseo”, declaró el exjugador del Milan, Chelsea, Lazio, entre otros equipos.

A unas horas de su estreno en la Liga MX ante Monterrey, Hernán Crespo señaló que el llamado del Atlas le tomó por sorpresa y reveló que le plantearon un proyecto a largo plazo.

“La situación me tomó de sorpresa, me plantearon algo que mi cabeza deseaba, un proyecto a largo plazo con las metas claras, un lugar donde se pueden construir cosas y que al mismo tiempo quiero ser sumamente competitivos, eso me ilusiona, es lindo, quizá porque estoy en una parte de mi vida que estoy más para dar que recibir”, indicó.

Este sábado 1 de agosto, el Atlas recibirá al Monterrey en el Estadio Jalisco, duelo que iniciará a las 7:05 de la noche.