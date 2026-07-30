Confirman el asesinato de ‘Papillo’; fue visor de América, Juárez y Mazatlán

Durante más de dos décadas, Luis Manuel Cruz García, mejor conocido como “Papillo”, recorrió campos de tierra, torneos amateurs y visorías con un objetivo claro: descubrir jóvenes con talento para el futbol profesional. Su nombre se convirtió en sinónimo de oportunidad para cientos de jugadores del Bajío que soñaban con llegar a las fuerzas básicas de un club.

Ese legado deportivo quedó marcado por un desenlace que conmocionó a la comunidad futbolística de Guanajuato. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que el cuerpo localizado el pasado fin de semana sobre la carretera Celaya-Salvatierra, a la altura de la comunidad de Ojo Seco, correspondía al experimentado visor, quien presentaba huellas de violencia.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el móvil del crimen y mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Nacido en junio de 1973, Luis Manuel Cruz García inició su camino dentro del fútbol como jugador en la Tercera División Profesional. Aunque su etapa dentro de la cancha fue breve, pronto encontró la actividad que definiría su trayectoria: identificar a los futbolistas con las condiciones técnicas y humanas para dar el siguiente paso hacia el profesionalismo.

Quienes lo conocieron coinciden en que poseía una capacidad especial para detectar talento donde pocos lo veían. Su trabajo consistía en recorrer municipios, asistir a campeonatos juveniles y observar con detenimiento a jugadores que buscaban una oportunidad para cambiar su futuro a través del deporte.

Con el paso de los años, "Papillo" se convirtió en un puente entre el fútbol amateur de Guanajuato y las estructuras profesionales del balompié mexicano.

Visor reconocido por clubes del futbol mexicano

La experiencia acumulada durante años le permitió colaborar en procesos de visoria para instituciones de primera línea del futbol nacional.

Entre los equipos con los que participó destacan Club América, FC Juárez y Mazatlán FC, además de intervenir en procesos de observación de talento en distintos estados del país.

Su labor no se limitaba a seleccionar futbolistas. También orientaba a los jóvenes y a sus familias sobre los retos que implicaba iniciar una carrera profesional, por lo que era considerado un formador dentro y fuera de la cancha.

La alianza con "La Coka" González

En la etapa más reciente de su carrera deportiva, Cruz García formó parte del proyecto Canteras México Coka González, encabezado por el reconocido visor Ángel "La Coka" González, identificado por descubrir talentos que posteriormente alcanzaron el máximo circuito del futbol mexicano.

Desde ese espacio continuó impulsando nuevas generaciones de futbolistas, consolidándose como una de las figuras más respetadas en los procesos de formación deportiva en el estado de Guanajuato.

Su trabajo constante convirtió al proyecto en un punto de referencia para jóvenes que buscaban una oportunidad de ser observados por clubes profesionales.

La confirmación de su identidad provocó múltiples muestras de pesar entre entrenadores, exjugadores, promotores deportivos y familias cuyos hijos recibieron alguna oportunidad gracias a su trabajo.

Familiares, amigos y miembros de la comunidad futbolística destacaron que "Papillo" dedicó gran parte de su vida a impulsar el crecimiento deportivo y personal de cientos de adolescentes, muchos de los cuales lograron integrarse a estructuras profesionales gracias a las oportunidades que él ayudó a construir.

Más allá de los jugadores que alcanzaron el profesionalismo, quienes trabajaron a su lado recuerdan su disposición para orientar a jóvenes que buscaban abrirse camino en un entorno altamente competitivo.

Investigación continúa sin esclarecer el móvil

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato mantiene abiertas las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer el móvil del homicidio.

Hasta ahora, la autoridad ministerial únicamente ha confirmado la identidad de la víctima y que el cuerpo fue localizado sobre la carretera Celaya-Salvatierra, sin dar a conocer avances sobre posibles responsables o líneas de investigación.

El caso permanece bajo integración mientras continúan las diligencias periciales y ministeriales.