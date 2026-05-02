Buenas noticias para El Tri: Edson Álvarez reaparece con Fenerbahçe a días del Mundial 2026

Edson Álvarez vuelve a ponerse la camiseta de futbolista en el momento más delicado de su carrera. El mediocampista mexicano reapareció en la convocatoria del Fenerbahçe y fue a la banca en el triunfo 3-1 sobre İstanbul Başakşehir, en un partido marcado por el triplete de Anderson Talisca.

El resultado importa, pero el contexto pesa más. Álvarez no jugaba desde inicios de febrero. Una cirugía de tobillo lo dejó fuera casi tres meses y encendió las alarmas en la Selección Mexicana. Durante ese periodo, el jugador que había sido capitán indiscutido perdió terreno, ritmo y hasta el gafete.

Álvarez ingresó al minuto 90 y aunque tuvo poca actividad debido al tiempo que tuvo en la cancha, el hecho de que vuelva a una competencia oficial, sostiene que Álvarez ha dejado atrás la lesión y puede enfocarse en el Mundial 2026 donde será el potencial capitán del combinado tricolor. El examericanista entró en sustitución de Fred.

Su historia reciente con el Tri tiene continuidad pese a los cambios en el banquillo. Sobrevivió a los procesos de Diego Cocca, Jaime Lozano y ahora de Javier Aguirre, todos con un punto en común, la confianza en su liderazgo dentro del campo.

Hoy esa confianza entra en revisión. El calendario aprieta y el Mundial 2026 está a la vuelta. Álvarez necesita minutos, ritmo y continuidad. La banca en Turquía es un primer paso, insuficiente si pretende llegar en plenitud a la lista final.

Futuro europeo en suspenso

El Fenerbahçe no ejecutaría la opción de compra, lo que lo obligaría a regresar al West Ham United, donde ya había perdido protagonismo. La posibilidad de un regreso a la Liga MX aparece como alternativa, aunque su futuro podría reconfigurarse si logra una actuación sólida en la Copa del Mundo.

Álvarez está en ese punto donde cada decisión pesa el doble. Volver a una convocatoria no resuelve su presente, pero sí reabre la puerta. Y en el fútbol de alto nivel, a veces eso basta para cambiarlo todo.