¡Brutal! Harry Kane rompe récord histórico de Inglaterra en Mundiales 

En su debut en el torneo ante Croacia, Harry Kane fue la gran figura de la Selección de Inglaterra. El capitán inglés brilló con un doblete que resultó clave en la victoria por 4-2 en un emocionante partido disputado en Dallas.

Con su olfato goleador intacto, Kane demostró una vez más por qué es el referente del ataque inglés.

Jugadores de Inglaterra celebrando los goles de Kane REUTERS

‘The Hurry’ llegó motivado a esta justa mundialistas después de una temporada con el Bayern Munich y lo dejó en claro rompiendo un récord con la selección de los Tres Leones de más de 30 años.

Kane iguala a Lineker como máximo goleador inglés en Mundiales

Con este doblete en el estreno del Mundial 2026, Harry Kane alcanzó los 10 goles en Copas del Mundo con Inglaterra, igualando el récord histórico que ostentaba Gary Lineker.

Lineker había marcado 10 goles en 12 partidos de Mundiales (principalmente en 1986, donde fue Bota de Oro).

Kane, por su parte, acumula ahora esta cifra en solo 12 apariciones, consolidándose como uno de los delanteros más letales en la historia de la selección inglesa en la máxima cita.

Harry Kane, primer inglés en marcar en tres Copas del Mundo

El igualar a Lineker como el máximo anotador inglés en Mundiales no fue suficiente para Harry Kane.

Con estás grandes actuaciones, el delantero y capitán se convirtió en el primer jugador de Inglaterra en anotar en tres Copas del Mundo seguidas.

Harry Kane celebrando con Bellingham IMAGN IMAGES via Reuters

Con 32 años y en plenitud física, Kane sigue escribiendo su nombre con letras de oro en la historia del futbol inglés.

Todos los goles de Harry Kane en Mundiales con Inglaterra

Rusia 2018 (6 goles)

Doblete ante Túnez (2-1 en fase de grupos).

Hat-trick ante Panamá (6-1 en fase de grupos).

Un gol de penal ante Colombia (4-3 en penales, octavos de final).

Qatar 2022 (2 goles)

Un gol ante Senegal (3-0 en octavos de final).

Un gol ante Francia (1-2 en cuartos de final).

Mundial 2026 (2 goles hasta el momento)