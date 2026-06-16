Mundial 2026: Harry Kane lidera una Inglaterra bajo presión, pero con un ambicioso proyecto

A sus 32 años, Harry Kane afronta su tercera Copa del Mundo en la cúspide de su carrera. Tras una temporada arrolladora con el Bayern Múnich, con el que conquistó la Bundesliga con 36 goles en 31 partidos, además de sumar 14 tantos en 13 presentaciones en la Champions League, el ariete se ha consolidado como el referente indiscutible de los Three Lions.

Bajo el mando del alemán Thomas Tuchel, Inglaterra aspira a terminar con 60 años de espera desde su único título mundial en 1966, pero el camino hacia la gloria ha comenzado marcado por una intensa controversia mediática en el Reino Unido.

"Me encantó su personalidad, sus ideas para el equipo y la manera en la que me hizo jugar y, en cierto modo, ha trasladado esos métodos a la selección", elogió Kane a Tuchel en declaraciones a L'Equipe.

La prensa británica, desde The Independent hasta FourFourTwo, ha analizado meticulosamente el estilo de Thomas Tuchel. El técnico ha implementado una rigurosa estructura táctica, priorizando la intensidad, la presión tras pérdida y un sistema 4-2-3-1 diseñado para maximizar el colectivo sobre las individualidades. Incluso ha introducido su concepto de "finishers" —un grupo específico de suplentes diseñado para revolucionar los partidos en la recta final— para gestionar el desgaste físico en el clima de Norteamérica.

Sin embargo, esta visión ha dividido a la opinión pública. La exclusión de figuras estelares como Phil Foden, Cole Palmer y el veterano Harry Maguire fue descrita por medios como una apuesta de alto riesgo. El legendario exdefensor John Terry fue particularmente crítico en el podcast Sports Uncensored, cuestionando si Tuchel ha dejado fuera a demasiada experiencia necesaria para ganar un torneo de esta magnitud.

Inglaterra, durante un entrenamiento en el Swope Soccer Village, de Kansas City. Reuters

A pesar de ello, el análisis táctico en plataformas como FourFourTwo sugiere que Tuchel busca evitar el error recurrente de "acumular talento" sin una estructura clara, priorizando jugadores que encajen perfectamente en su engranaje.

El termómetro para las aspiraciones inglesas será su debut este miércoles en Dallas, donde enfrentarán a Croacia en el Grupo L, un rival que trae recuerdos dolorosos de las semifinales de Rusia 2018.

"Croacia es un equipo difícil", dijo Kane cuando Inglaterra llegó a Estados Unidos. "Han demostrado, especialmente en los dos últimos Mundiales, que pueden ser uno de los mejores equipos del torneo y tenemos que estar preparados".