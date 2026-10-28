Se aguó la fiesta: Retiran la champaña de los Brewers tras la remontada de los Rays

Milwaukee estaba a tres outs de conquistar el primer título de su historia en las Grandes Ligas; sin embargo, lo que parecía una celebración inminente terminó en derrota por 4-3, con Tampa Bay extendiendo la serie y obligando a guardar los festejos de los Brewers, que ya tenían la fiesta lista en su vestidor.

Los Brewers ya preparaban la celebración del campeonato

Con ventaja de 3-0 en la Serie Mundial, los Brewers llegaron al Juego 4 con la posibilidad de asegurar el campeonato. La tensión llegó hasta la entrada 12, cuando el novato Cooper Pratt conectó un jonrón solitario en la parte alta del episodio para poner a Milwaukee arriba 3-2.

El batazo dejó al equipo a solo tres outs de la victoria y activó los preparativos para una posible celebración. En el vestidor visitante ya se encontraban bebidas y champaña listas para el tradicional festejo de los campeones. Pero los Rays todavía tenían una última oportunidad para evitar la eliminación.

La remontada de Tampa Bay frustró el festejo

En la parte baja de la entrada 12, Tampa Bay respondió con una ofensiva que cambió por completo el desenlace. Después de que un error defensivo permitiera a Junior Caminero llegar a primera base, los Rays comenzaron a construir la remontada.

Jonny DeLuca conectó el sencillo que empató la pizarra y Chandler Simpson mantuvo viva la amenaza al llenar las bases. Entonces apareció Ben Williamson, quien pegó el imparable que impulsó la carrera definitiva para sellar el triunfo de Tampa Bay por 4-3.

La victoria evitó la eliminación de los Rays y obligó a disputar un Juego 5. Milwaukee conservó la ventaja de 3-1 en la serie, pero perdió la oportunidad de celebrar su primer campeonato de las Grandes Ligas.

La champaña tuvo que salir del vestidor

Con el triunfo de Tampa Bay confirmado, el personal del estadio comenzó a retirar las bebidas que los Brewers habían preparado para el festejo. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a trabajadores trasladando carritos con productos embotellados por los pasillos internos del estadio.

La escena se convirtió en una de las imágenes más llamativas de una noche que pasó de la euforia a la decepción en cuestión de minutos: la champaña estaba lista, pero los Brewers todavía no podían celebrar.

Ahora, Milwaukee tendrá una nueva oportunidad de conquistar el título en el Juego 5, mientras Tampa Bay intentará prolongar su remontada y mantener vivas sus esperanzas en la Serie Mundial.