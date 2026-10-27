Rays evita barrida de Brewers y obliga al Juego 5 en la Serie Mundial 2026

Rays de Tampa Bay resurgió de sus cenizas luego de la aplastante derrota sufrida y venció 4x3 a los Brewers de Milwaukee durante los extra innings el cuarto capítulo de la contienda, obligando a un Juego 5 en la Serie Mundial 2026.

Ante poco más de 40,000 aficionados en la tribuna del recinto en Tampa Bay, Brewers buscaba repetir la historia que no se veía en un Clásico de Otoño desde hace más de una década, cuando los Giants de San Diego barrieron a los Detroit Tigers (2012), sin embargo, Rays tendría un nuevo plan.

Con más de 40,000 aficionados en sus tribunas, el Tropicana Field recibe el Juego 4 de la Serie Mundial 2026. Reuters

Todos los resultados de la Serie Mundial 2026

Estos son cada uno de los resultados en la Serie Mundial 2026 entre los Rays de Tampa Bay y los Brewers de Milwaukee:

Juego 1: Brewers 3x2 Rays - American Family Field.

Juego 2: Brewers 5x4 Rays - American Family Field.

Juego 3: Rays 1x10 Brewers - Tropicana Field.

*Juego 4: Rays 4x3 Brewers - Tropicana Field.

Juego 5: Rays Vs Brewers - Tropicana Field / miércoles 28 de octubre, 18:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Juego 6 (si es necesario): Brewers Vs Rays - American Family Field / viernes 30 de octubre, 18:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México..

Juego 7 (si es necesario): Brewers Vs Rays - American Family Field / sábado 31 de octubre, 18:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México..

* Partido definido en la duodécima entrada.

BFG