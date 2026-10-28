“Si tengo el pie roto, jugaré”: Junior Caminero desafía la lesión antes del Juego 5

“Si tengo el pie roto, jugaré mañana”. Junior Caminero dejó clara su intención de disputar el Juego 5 de la Serie Mundial, pese a la lesión en el pie izquierdo que sufrió durante la remontada de los Tampa Bay Rays frente a los Milwaukee Brewers.

El antesalista dominicano se lastimó en la parte baja de la duodécima entrada del cuarto partido, cuando los Rays buscaban evitar la eliminación. Tampa Bay terminó imponiéndose por 4-3 y redujo a 3-1 la desventaja en la serie, que continúa este miércoles.

Caminero comenzó a cojear después de llegar a primera base por un error en el tiro del tercera base de Milwaukee, Joey Ortiz. A pesar de las molestias, avanzó hasta tercera con un sencillo de Liam Hicks, antes de ser sustituido por el corredor emergente Cedric Mullins.

El pelotero no reveló el alcance de la lesión, pero aseguró que está dispuesto a jugar en el siguiente encuentro. Su participación, sin embargo, dependerá de cómo evolucione y de las decisiones del equipo.

Kevin Cash respalda a Junior Caminero para el Juego 5

El manager de Tampa Bay, Kevin Cash, también manifestó su intención de contar con el dominicano en el quinto partido.

“Jugará mañana (hoy) incluso en una sola pierna. Yo mismo me encargaré de asegurarlo”, afirmó el estratega, en una declaración que refleja la importancia de Caminero para la ofensiva de los Rays.

El tercera base de 23 años viene de una temporada regular en la que conectó 42 cuadrangulares y produjo 101 carreras, participando en los 162 juegos de fase regular. En la postemporada, sin embargo, suma un jonrón y cinco carreras impulsadas en 13 encuentros.

Su presencia cobra especial relevancia ante las dificultades ofensivas de los Rays, que batean para .195 y han conectado un solo cuadrangular en la Serie Mundial hasta el Juego 4.

Los Rays necesitan otra victoria para seguir con vida

Tampa Bay evitó la eliminación con una remontada en la duodécima entrada del cuarto partido. Después de que Milwaukee tomara la ventaja por 3-2, los Rays igualaron la pizarra y consiguieron la carrera decisiva para imponerse por 4-3.

El resultado les permitió prolongar la Serie Mundial, aunque los Brewers todavía mantienen una ventaja de 3-1 y necesitan una victoria más para conquistar el campeonato.

Con el Juego 5 por delante, la disponibilidad de Caminero se convierte en uno de los principales temas para Tampa Bay. El dominicano aseguró que quiere jugar, pero todavía queda por conocer cómo responderá su pie izquierdo y si podrá competir en condiciones adecuadas.