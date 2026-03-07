Brasil y otras potencias “no están tan arriba” de la Selección Mexicana: Charlyn Corral

Charlyn Corral lo confirma, la Selección Mexicana femenil está al nivel de las potencias. Tras la victoria sobre Brasil (1-0), la delantera confirmó las palabras que suele compartir en los vestidores tanto de México como de las Tuzas del Pachuca en la Liga MX Femenil.

“Tenemos en la Liga MX Femenil compañeras que están en la Selección de Brasil (Mariza, Jheniffer da Silva y Geyse), son buenas jugadoras, pero nosotras en el día a día nos damos cuenta de que no están tan arriba como pensamos”, expresó Charlyn Corral tras el amistoso con las sudamericanas, en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Tanto Charlyn Corral como el resto de las seleccionadas nacionales llevan la responsabilidad de clasificar a México al Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, luego de no conseguirlo en las últimas ediciones.

Pero este panorama también ha servido para que la pichichi y múltiple campeona de goleo en México admita el compromiso de conseguirlo, luego del emotivo discurso que protagonizó junto con la presienta de México, Claudia Sheinbaum.

“Con la presidenta yo iba muy tranquila, es bonito transmitir a las compañeras, fueron muchas emociones, la verdad no pensé que pasaría esto, controlo mis emociones, lo que digo, pero al momento de estar ahí te pasa todo, es darles voz a las mujeres que en ese momento yo tuve, habló mi corazón, no es fácil.

“Yo estaba en una concentración (con la Selección Mexicana), pero regresar y enfrentar a Brasil es cambiar el chip. Ojalá de esa Charlyn diferente, ojalá seamos más valientes y empáticos con lo que los demás sientes, cuando hombres y mujeres nos unimos, México es imparable”, relató la goleadora.

Sobre su impactante recibimiento, una ovación al unísono por más de 25 mil personas en el Estadio Ciudad de los Deportes, Charlyn Corral admitió emoción.

“Una victoria con un rival así siempre se saborea. Se me puso la piel chinita, no pensé vivirlo, el cariño de la gente al mencionar mi nombre por lo que pasó esta semana, agradecerles. Son momentos que pasan y se quedan por siempre”.

"Supimos sufrir ante Brasil": Greta Espinoza

El triunfo ante las brasileñas fue obra de Greta Espinoza. La defensa de Tigres marcó el único tanto del amistoso.

“Lo vivimos al máximo, es algo que toda deportista quiere vivir, por los juegos así con estadio lleno y llevándonos la victoria, esto es sólo un pasito, pero estoy contenta con el trabajo de mis compañeras”, dijo Greta Espinoza.

Sin embargo, la defensa central reconoció la dificultad de recibir a la mejor selección del continente americano, campeona de la Copa América 2025.

“En esta Selección no nos queremos poner techo, queremos seguir trabajando, no fue rival fácil, supimos sufrir el partido, trabajarlo, así habrá más partidos”, añadió emocionada. Un sexto gol en Selección que me pone muy contenta, ilusionante poder vivirlo aquí, lo disfruté y gozamos, motivación extra”.

Por otro lado, la mediocampista Karla Paola Nieto aterrizó el objetivo principal del proyecto que hoy encabeza el seleccionador Pedro López.

“Muy contenta, sabíamos que era complicado, sabíamos a lo que nos enfrentábamos, sabemos lo mucho que debemos mejorar, el objetivo no es este partido, es más allá (clasificar al Mundial y a Juegos Olímpicos). No se le ganaba de hace mucho tiempo a Brasil (desde 2019), hemos demostrado que podemos hacer grandes cosas”.

Desde la otra trinchera, la brasileña Mariza, defensa que milita en la Liga MX Femenil con Tigres, resaltó el partido que plantearon las mexicanas.

“Buen juego de grandes equipos, pero México más efectivo. Sí, esperábamos así a México, tiene muy buenas defensas que saben atacar. También agradecer a la afición, fue un espectáculo lindo”.