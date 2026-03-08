Última Hora Impreso de hoy

President, president, president

Ciro Gómez Leyva

Ciro Gómez Leyva

365 días

Trump personalizó ayer la grosería. Ante líderes latinoamericanos reunidos en la Cumbre Escudo de las Américas, volvió a afirmar que la plaga de violencia que azota al hemisferio sigue germinando, nutriéndose y exportándose desde México. 

Nada nuevo, podría decirse. No fue la amenaza recurrente: “Tenemos que erradicar a los cárteles”. Tampoco el diagnóstico tajante: “Los cárteles, que son el epicentro de todo esto, dominan México”. Ni siquiera —después de Venezuela e Irán— el habitual compromiso patriota de que el gobierno de Estados Unidos hará lo necesario para defender su seguridad nacional y “proteger al pueblo americano”. El pueblo. Su pueblo.

Lo distinto, lo grave, fue la burla dirigida contra la presidenta Sheinbaum. Frente a una élite continental, Trump la caricaturizó como una mujer suplicante, casi llorosa, a la que dice aún guardar simpatía. Fue el bully que ridiculiza en público a una mujer.

Primero la halagó con tono condescendiente: “Me gusta la Presidenta, me cae muy bien, es una muy buena persona, tiene una voz hermosa, es una mujer hermosa”. Luego soltó la parodia, imitando una voz femenina sometida: “‘President, president, president’, me dice.

Yo le digo: ‘Déjeme erradicar a los cárteles’. Y ella dice: ‘No, por favor, president’”. Una grosería. Quizá también una provocación. Claudia Sheinbaum, auténtico monumento a la disciplina de no pelear contra la insolencia, se plantó una vez más en el punto exacto que marca su estrategia. Respondió con una sonrisa: “Lo vemos el lunes, cabeza fría”. President.

Temas: