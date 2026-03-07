La Selección Mexicana femenil vence a Brasil y hace respetar la casa

El Gran Jogo quedará como una valiosa anécdota para la Selección Mexicana Femenil. En calidad física y técnica, la prometedora generación de mexicanas le compitió y ganó con mérito a Brasil (1-0), vigente campeona de América.

Aunque las sudamericanas llegaron al Estadio Ciudad de los Deportes con un hilo de dos amistosos y el desgaste que representa jugar en la capital, ante las mexicanas su seriedad fue puesta a prueba a lo largo de los 90 minutos, con peligrosas y reiteradas llegadas de las locales y el peso anímico del estadio que recibió poco más de 25 mil espectadores.

Charlyn Corral fue ovacionada por la afición Mexsport

Unísono apoyo de inicio a fin. Desde el homenaje a la trayectoria de Mónica Ocampo, el protocolo del himno nacional solamente con mujeres del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, además de potentes ovaciones para Charlyn Corral con su ingreso al terreno de juego (63’).

La chispa por plantarle cara a Brasil no tardó en incendiar emociones. Un par de minutos de iniciado el encuentro, la afición de inmediato apuntó las cámaras de sus teléfonos a la portería custodiada por la brasileña Letícia Izidoro Lima.

México le plantó cara a Brasil Mexsport

Una falta sobre Scarlett Camberos dentro del área fue rectificada con el VAR como penalti para México. Al cobro, Rebeca Bernal. Sin embargo, la defensa cantó en demasía su remate que la meta atajó el disparo.

Los ánimos de las dirigidas por Pedro López no cayeron. Mantuvieron la presión alta y cortaron con eficacia gran parte de los pases que las brasileñas buscaban de manera frontal hacia la portería de Esthefanny Barreras.

Por Brasil, selección dirigida por Arthur Elias, comenzaron un par de joyas que Tigres de la Liga MX Femenil fichó: la defensa Mariza Nascimento y la delantera Jheniffer da Silva, quienes se suponían una gran ventaja para encarar a las seleccionadas mexicanas.

La presencia de Brasil en sector mexicano poco inmutó a México. Su sector bajo, blindado en los tres palos con Barreras y el selecto talento de las defensivas Ivonne Gutiérrez, Aaliyah Farmer, Greta Espinoza y Reyna Reyes fue una auténtica cortina de acero.

Así festejaron las mexicanas el gol del triunfo Mexsport

Incluso la defensa se encargó de mover la pizarra del estadio Ciudad de los Deportes. Pasados los 70 minutos, un tiro de esquina culminó con el festejo de gol. En medio de tres jugadoras brasileñas, Greta Espinoza apareció para rematar de cabeza a las redes.

No fue sencillo para la central de Tigres. Espinoza entre el remate y el choque de cuerpos cayó al césped de manera brusca, pero el hecho de ver el balón reposar dentro de la portería fue un impulso que la llevó a festejar hasta con el cuerpo técnico y la banca de suplentes.

De esta manera, la Selección Mexicana Femenil cobra fuerza para los próximos juegos de Concacaf W (10 de abril ante Islas Vírgenes) y así continuar sólida en su búsqueda de un boleto al Mundial 2027. Brasil, que en esta gira amistosa no contó con su estrella Marta, lleva calma para alistarse como anfitriona mundialista el próximo año.