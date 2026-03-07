Persephone es la nueva Campeona Mundial del CMLL

La segunda fue la vencida. Persephone había dicho que la lucha ante Mercedes Moné era una batalla consigo misma. La luchadora no se centró en la estrella de All Elite Wrestling (AEW) y la noche del viernes 6 de marzo de 2026 se convirtió en Campeona Mundial femenil del CMLL, tras vencer a la multi monarca en el ring de la Arena México.

Mercedes Moné salió al cuadrilátero con una máscara, dominó la lucha y no dejaba que Persephone se recuperara. Castigó el brazo izquierdo en más de una ocasión, así como impactos en la columna.

La mexico-americana le estaba cobrando factura la fuerza que ejercía en el ring, trató de equilibrar las acciones, los rodillazos a los hombros aparecieron, pero la representante del CMLL los soportó.

Ya con dolor en el hombro derecho, Persephone “cazó” a Mercedes Moné con una plancha desde la tercera cuerda para que después se escucharan las tres de rigor, con lo que se convirtió en nueva Campeona Mundial femenil del CMLL.

Tras conseguir el campeonato, las luchadoras del Consejo Mundial de Lucha Libre salieron de vestidores para felicitar a su compañera, quien regresó a casa el título.

Por su parte, Jarochita y Lluvia retuvieron el título Mundial de Parejas ante las representantes de Stardom, las japonesas Starlight Kid y Mei Seira, quienes se robaron el corazón de los aficionados.

Lluvia y La Jarochita conservaron su campeonato CMLL

Megan Bayne impactó desde su salida, y de inmediato se enfrentó a la mexicana Olympia. La mexicana contó con el apoyo del público, pero el resultado no fue favorable para ella.

Mina Shirakawa se llevó el triunfo ante Zeuxis, luego de que la representante de AEW centró sus ataques en las rodillas de la puertorriqueña.

En un triangular a una caída las experimentadas Marcela, Princesa Sugehit y La Magnifica se disputaron la Copa Irma González, saliendo vencedora la hija de Gran Cochise.

Keyra y Garra Negra se presentaron en el CMLL y se llevaron la derrota ante La Catalina y Sanely.

En una lucha a una caída, Maika, estrella de Stardom, venció a la mexicana Dark Silueta. En tanto que Skady y Kira retuvieron el Campeonato Nacional de Parejas ante La Metálica y Candela.