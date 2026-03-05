La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 5 de marzo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 5 de marzo de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este jueves.

Mañanera de Sheinbaum hoy 5 de marzo de 2026

7:48 Horas | Sedatu va por construcción y rehabilitación de mil 200 canchas de futbol

Como parte del Mundial Social, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tiene como meta mil 200 canchas de futbol en 29 estados del país, de las cuales construirá 800 y rehabilitará 400 que ya existen, pero que requieren intervención, informó la titular de la dependencia, Edna Vega.

La titular de Sedatu indicó que ya pusieron en marcha la primera etapa con la construcción de 265 canchas de futbol en 23 estados del país, en específico en 114 municipios. La segunda etapa incluirá la construcción de 270 canchas y en la tercera etapa serán 265 y se rehabilitarán las 400 que necesitan intervención para a partir del 1 de mayo iniciar la entrega.

