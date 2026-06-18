Por miedo a la maldición de Rocky: la drástica decisión de Brasil antes de jugar en el Mundial 2026

El miedo a la superchería y el respeto a las leyendas urbanas han entrado de lleno en el Mundial 2026. Los aficionados de la Selección de Brasil decidieron no tentar a la mala suerte y optaron por dejar intacta la famosa estatua de Rocky Balboa, ubicada a las afueras del Museo de Arte de Filadelfia, a pocas horas de su trascendental partido contra Haití.

La cautela de la torcida se disparó tras hacerse viral el video de los seguidores de la Selección de Ecuador, quienes osaron colocar su camiseta en el coloso de bronce y, poco después, sufrieron una dolorosa derrota en su presentación ante Costa de Marfil.

La lista de víctimas de la maldición de Filadelfia

Superchería o realidad, la historia documenta que vestir al personaje de Sylvester Stallone con colores rivales es un sinónimo de fracaso deportivo inminente. El fenómeno ha afectado a múltiples franquicias de la NFL que desafiaron el misticismo del lugar antes de enfrentarse a los locales:

Minnesota Vikings

New England Patriots

New York Giants

San Francisco 49ers

Washington Commanders

Ante el arribo de la actividad mundialista a la ciudad para el choque del 19 de junio, la Oficina de Turismo de Pensilvania emitió una advertencia oficial dirigida a las delegaciones de Brasil, Haití, Francia, Irak, Curazao, Croacia y Ghana para evitar alterar el monumento.

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Presión máxima para el Scratch en el Mundial

Los fanáticos brasileños acataron la lección ecuatoriana de forma estricta. Subieron las famosas escaleras pero mantuvieron el verde y amarillo lejos del boxeador de ficción. En su lugar, decenas de aficionados simplemente se fotografiaron levantando los brazos en señal de triunfo, emulando la icónica escena cinematográfica.

La tensión es total en el entorno del pentacampeón. Tras un debut amargo donde requirieron de un gol de Vinícius Júnior para rescatar un empate 1-1 contra Marruecos, los dirigidos por Dorival Júnior no tienen margen de error en esta segunda jornada del Grupo.

Brasil tiene la presión. Haití tiene la libertad. Y a veces la libertad es lo más peligroso en la cancha", advirtió el célebre cantante haitiano Wyclef Jean en sus redes sociales.

Con el fantasma de la eliminación rondando y la estatua de Rocky en paz, Brasil buscará romper su sequía en el torneo.