¡La maldición de Rocky no perdona! Ecuador cae en el Mundial tras un grave error en Filadelfia 

La Selección de Ecuador se convirtió en la más reciente víctima de la llamada maldición de Rocky Balboa tras caer 1-0 ante Costa de Marfil en su esperado debut dentro del Grupo E del Mundial 2026.

Horas antes del silbatazo inicial, decenas de aficionados ecuatorianos colocaron entusiasmados una camiseta de La Tri y una bandera nacional sobre la mítica estatua del boxeador, ubicada junto al Philadelphia Museum of Art. El festejo previo terminó transformándose en su peor pesadilla logística y deportiva.

Aunque el imaginario popular vincula este maleficio con eventos recientes, la realidad histórica demuestra que la famosa superstición nació hace más de dos décadas en territorio norteamericano:

El mito cobró vida en el año 2002, cuando fanáticos de los Green Bay Packers vistieron al personaje antes de enfrentar a los Filadelfia Eagles en los playoffs de la NFL. Los Eagles ganaron aquel partido 20-17, marcando el inicio de un patrón escalofriante."

Las cinco víctimas de la NFL que sucumbieron ante el boxeador

Desde aquel momento, colocar prendas de equipos visitantes sobre el monumento de bronce se transformó en una sentencia de derrota inmediata para múltiples franquicias estadounidenses de fútbol americano:

Minnesota Vikings (2018): Sus hinchas repitieron el gesto previo a la Final de la Conferencia Nacional; cayeron brutalmente 38-7

Sus hinchas repitieron el gesto previo a la Final de la Conferencia Nacional; cayeron brutalmente New England Patriots (2018): Una camiseta de Tom Brady apareció en la efigie días antes del Super Bowl LII; perdieron el campeonato 41-33

Una camiseta de Tom Brady apareció en la efigie días antes del Super Bowl LII; perdieron el campeonato New York Giants y San Francisco 49ers (2023): Ambas escuadras sufrieron dolorosas eliminaciones con pizarras de 38-7 y 31-7, respectivamente.

Ambas escuadras sufrieron dolorosas eliminaciones con pizarras de 38-7 y 31-7, respectivamente. Washington Commanders (2025): Decoraron el monumento antes de la final de conferencia y terminaron vapuleados por un contundente 55-23.

La estatua de Rocky con las playeras de los equipos que poco después perdieron. Redes sociales

Alerta en Filadelfia para el partido entre Brasil y Haití

Ecuador es la primera representación de una Copa del Mundo asociada de forma directa a este fenómeno viral. Más allá de la lectura supersticiosa, el descalabro responde al orden táctico, donde la escuadra africana controló las transiciones en un sector sumamente disputado.

El pánico se ha extendido en las delegaciones internacionales, ya que el imponente estadio de Filadelfia fungirá como sede de varios partidos clave de la fase de grupos. El próximo compromiso programado en la ciudad se disputará el 19 de junio entre Brasil y Haití, desatando advertencias rigurosas entre periodistas y directivos para evitar que se repita la fatídica cábala.