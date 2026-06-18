La maldición de Neymar: es baja contra Haití y se pospone su debut con Brasil en el Mundial 2026

La Confederación Brasileña de Futbol confirmó el jueves que Neymar no viajará a Filadelfia para el segundo partido del Grupo C frente a Haití y permanecerá en Nueva Jersey para completar la fase final de su recuperación. El capitán brasileño sigue sin poder debutar en el Mundial 2026 tras la lesión muscular que lo aqueja desde antes del torneo.

Neymar no viajará con la delegación a Filadelfia. Permanecerá en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación”.

El atacante de 34 años permanecerá en las instalaciones del Centro de Entrenamiento de Columbia Park en Morristown, continuando un trabajo físico específico lejos de la competencia inmediata.

Timeline de la lesión y recuperación

17 de mayo : Neymar se lesiona durante un partido del Brasileirão con el Santos.

: Neymar se lesiona durante un partido del Brasileirão con el Santos. 18 de mayo: Carlo Ancelotti lo incluye en la lisga del Mundial, a pesar del golpe.

Carlo Ancelotti lo incluye en la lisga del Mundial, a pesar del golpe. 16 de junio: Primer entrenamiento en cancha tras un mes de baja.

Primer entrenamiento en cancha tras un mes de baja. 17 de junio : Regresa a entrenar con el grupo, pero aún trabajando por separado.

: Regresa a entrenar con el grupo, pero aún trabajando por separado. 19 de junio: Fecha del partido contra Haití; Neymar no viajará.

Los médicos de la selección detectaron una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho, con tiempo estimado de recuperación entre dos y tres semanas. Aunque inicialmente el Santos informó de un simple edema, los estudios posteriores revelaron una lesión más seria.

Apuesta por Escocia, última oportunidad de fase de grupos

Aunque Neymar regresó a los entrenamientos después de un mes de ausencia, el plan de Ancelotti es cauteloso. La previsión es que el delantero esté disponible para el tercer y último encuentro de la fase de grupos, cuando Brasil enfrente a Escocia el próximo miércoles en Miami.

Para la Verdeamarela, la ausencia representa un golpe significativo. Brasil necesita sumar de a tres puntos para encaminar la clasificación a los octavos de final, tras el empate inicial contra Marruecos. Sin embargo, el cuerpo técnico prioriza la integridad física del jugador antes que su participación precipitada.