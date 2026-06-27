La selección de México ya conoce el camino que tendrá para soñar con llegar a una posible final del Mundial 2026, donde el primer obstáculo será Ecuador en los Dieciseisavos de final, que se jugará el próximo martes 30 de junio a las 19:00 horas.

Una victoria sobre Ecuador lo llevaría a los Octavos de final, donde el nivel del rival aumentaría y saldría del cruce entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.

México enfrentará a Ecuador en 16avos de final del Mundial 2026 Mexsport

ASÍ SERÍA EL CAMINO DE MÉXICO PARA LLEGAR A LA FINAL DEL MUNDIAL 2026:

- Dieciseisavos de final: México vs. Ecuador.

- Octavos de final: México vs. Inglaterra o Congo.

- Cuartos de final: Brasil, Japón, Costa de Marfil o Noruega vs. México.

México vs Ecuador será el martes 30 de junio en el Estadio CDMX Mexsport

- Semifinales: México vs. Argentina, Cabo Verde, Australia, Egipto, Suiza, Argelia, Colombia o Ghana.

- Final: México vs. Alemania, Paraguay, Francia, Suecia, Sudáfrica, Canadá, Países Bajos, Marruecos, Portugal, Croacia, España, Austria, EU, Bosnia y Herzegovina, Bélgica o Senegal.

México podría enfrentar a Brasil en Cuartos de final del Mundial 2026 Mexsport

¿CUÁNDO JUGARÍA MÉXICO LOS OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026?

- Día: Domingo 5 de julio de 2026.

- Estadio: CDMX

- Hora: 18:00 horas.

¿CUÁNDO JUGARÍA MÉXICO LOS CUARTOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026?

- Día: Sábado 11 de julio de 2026.

- Estadio: Miami

- Hora: 3 de la tarde, tiempo de la CDMX.

¿CUÁNDO JUGARÍA MÉXICO LAS SEMIFINALES DEL MUNDIAL 2026?

- Día: Miércoles 15 de julio de 2026.

- Estadio: Atlanta

- Hora: 1 de la tarde, tiempo de la CDMX.

¿CUÁNDO JUGARÍA MÉXICO LA FINAL DEL MUNDIAL 2026?

- Día: Domingo 19 de julio de 2026.

- Estadio: Nueva York/Nueva Jersey.

- Hora: 1 de la tarde, tiempo de la CDMX.