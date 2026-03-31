El boxeador mexicano Francisco Rodríguez Jr. fue suspendido dps años por dopaje

El mexicano Francisco Rodríguez Jr. fue suspendido por dos años tras dar positivo por sustancias prohibidas después de su combate ante el británico Galal Yafai, informó la UK Anti-Doping.

La muestra, recolectada el 21 de junio de 2025 en Birmingham, arrojó resultados adversos por octodrina, heptaminol y oxilofrina, compuestos considerados estimulantes con efectos potenciales en el rendimiento durante competencia. La sanción es retroactiva al 30 de julio de 2025 y concluirá el 30 de julio de 2027.

Anulan triunfo ante Yafai

Como consecuencia, el triunfo de Rodríguez sobre Yafai, en el que había conquistado el cinturón interino de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo, fue descalificado de manera automática.

UKAD indicó que no estableció intencionalidad en la infracción, aunque el peleador no respondió a las notificaciones ni a los cargos pese a múltiples intentos de contacto. Inicialmente se le impuso una suspensión provisional antes de formalizar la sanción definitiva.

Yafai no ha vuelto a pelear desde aquella derrota y se espera que enfrente a Ricardo Sandoval más adelante en el año por el título de las 112 libras del CMB.

Rodríguez fue preparado para ese combate por Eddy Reynoso, entrenador de figuras como Saúl Álvarez y Óscar Valdez, en un entorno que ha estado previamente bajo escrutinio por casos relacionados con controles antidopaje.

​El Costo de la Victoria Disuelta

Lo que en junio de 2025 fue una exhibición de castigo y dominio técnico sobre el medallista de oro olímpico Yafai, hoy es una página arrancada de los libros de historia. La descalificación automática devuelve a Yafai una posición de privilegio en los escritorios, mientras que el Chihuas enfrenta el invierno de su carrera bajo el estigma del dopaje.

La recurrencia de estos incidentes en un mismo círculo de entrenamiento plantea una interrogante que va más allá de la disciplina individual: ¿Es una negligencia sistémica en la suplementación o un riesgo calculado que salió mal?