David Benavidez tacha de ‘payaso’ al ‘Canelo’ Álvarez

David ‘El Monstruo Mexicano’ Benavidez no se anda con rodeos, no olvida que Saúl ‘Canelo’ Álvarez (63-3-2) le ha rehuido en varias ocasiones y en esta ocasión mandó una frase polémica, donde catalogó al excampeón indiscutido como un “payaso”, además de rechazarlo como leyenda del boxeo.

“Este payaso lo noqueo”, mencionó David Benavidez al ver una imagen del ‘Canelo’ Álvarez en una dinámica durante una entrevista con ESPN.

'Canelo' Álvarez rechazó en varias ocasiones una pelea con David Benavidez Mexsport

“La verdad es que yo no lo miro como leyenda. No lo veo así. Le tengo mucho respeto y por eso quiero pelear con él. Es una pelea que se merece todo el público. No le voy a decir que es una leyenda, pero ahí está en la lista de esos peleadores”, indicó.

‘Canelo’ y David Benavidez han tenido diferencias muy marcadas, lo que ha imposibilitado que se lleve a cabo el combate.

“El Monstruo Mexicano” retó en varias ocasiones al tapatío, quien rechazó las peticiones. Incluso, Álvarez se mostró tajante al mencionar que no le habían gustado las formas en que propuso una pelea y si se llevara a cabo, tendría que haber una bolsa millonaria de por medio.

David Benavidez celebró que hayan tomado el “5 de mayo”, conmemoración reservada para figuras del boxeo y que ‘Canelo’ tenía como tradición pelear en esas fechas. Ahora, “El Monstruo” enfrentará a Gilberto ‘El Zurdo’ Ramírez el 2 de mayo.

Para David Benavidez, regresar a la categoría de las 168 libras ya no está en sus planes, después de pasar 10 años en ella.

“Le diría que no. Creo que fui el número uno en la mira durante cuatro años. Ni siquiera pensaré en las 168 y hasta desearía que él dijera eso, porque entonces estaría demostrando que tiene miedo sin decirlo”, declaró en una entrevista para ProBox TV.

A su vez, David Benavidez admitió que le dolió que Terence Crawford le haya quitado el reinado al ‘Canelo’ Álvarez.

“Demonios, podría haber sido ese. Siento que pude haber estado en esa posición con mi mano levantada, venciendo a uno de los mejores peleadores del mundo. Fuera de eso, estoy extremadamente feliz por Terence. Va a quedar en los libros de historia para siempre”, señaló Benavidez para Square Up.