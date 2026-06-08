¡Bombazo! Promesa de Chivas llegaría a América, ¿De quién se trata?

A lo largo de la historia, los fichajes entre América y Chivas han dado de qué hablar. Sobre todo por la rivalidad que viven ambas instituciones.

A pesar de que a algunos aficionados no les gusta que esto suceda, parece que para la siguiente temporada se vivirá un nuevo episodio de transferencias entre ambos clubes.

Celeste Espino en un partido entre Chivas vs América Mexsport

Celeste Espino dejaría a Chivas y ficharía por el América

De acuerdo con diversos reportes, la guardameta Celeste Espino estaría cerca de cerrar su etapa con el Guadalajara Femenil para dar el salto al Club América.

La portera tapatía, formada en las fuerzas básicas rojiblancas, habría recibido interés de las Águilas, especialmente tras la confirmada salida de Sandra Paños del equipo azulcrema.

Paños, la experimentada arquera española, se despidió del América tras conquistar el Clausura 2026, dejando un vacío en la portería que el club busca llenar con talento joven y de proyección.

El nombre de Espino surge con fuerza como una opción atractiva por su trayectoria en Liga MX Femenil y su paso por las selecciones nacionales juveniles.

De concretarse, este fichaje representaría un golpe importante para las rojiblancas y un nuevo capítulo en la carrera de Celeste, quien ha defendido los colores de Chivas desde muy joven.

¿Por qué se iría Celeste Espino de Chivas?

La principal razón por la que Celestes Espino estaría pensando en dejar a Chivas Femenil es por la falta de minutos y las incertidumbres en el arco rojiblanco.

Celeste Espino en un partido con Chivas Femenil MexSport

A pesar de su talento y momentos destacados, Celeste Espino ha visto limitada su participación en temporadas recientes, donde la competencia y las rotaciones no le han permitido consolidarse como titular indiscutible.

Esta situación genera incertidumbre en una carrera que prometía mayor continuidad tras su irrupción temprana. Por lo que obligaría a la mexicana a buscar un equipo donde pueda tener más regularidad y responsabilidad.

Estadísticas de Celeste Espino con Chivas